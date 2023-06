Maluma enfrenta críticas após postar foto pelado para divulgar novo single 'Coco Loco'

O cantor Maluma se viu no centro de uma polêmica após tentar promover seu mais recente single, "Coco Loco". O artista decidiu compartilhar um vídeo cantando a música, porém, de forma inusitada: completamente nu, segurando apenas um coco na frente das partes íntimas.

VEJA MAIS

A ousadia de Maluma não foi bem recebida pelos seus seguidores, que não pouparam críticas. Um deles disparou: "Senti vergonha alheia ao assistir a esse vídeo, meu Deus". Outra pessoa reclamou: "A imagem é bastante desconfortável, para ser sincero".

Apesar das críticas, alguns fãs decidiram encarar a situação com humor: "Só estou aqui, rezando para que o coco caia 😂", comentou um deles. Outro brincou: "Meu médico me disse que estou desidratado e preciso beber água de coco. Foi ele quem falou, não eu". E ainda teve quem declarou: "Queria beber água de coco direto da fonte".

Tamanho das partes íntimas de Maluma já foi comentado por Anitta

Anitta já havia deixado os fãs intrigados ao comentar sobre os talentos do cantor colombiano Maluma na cama. Durante uma transmissão ao vivo com Maurício Meirelles, cerca de um ano após confirmar seu envolvimento com o artista, a cantora revelou detalhes sobre sua experiência sexual com ele.

Ao ser questionada por Meirelles se Maluma era bom de cama, Anitta não fugiu da pergunta e respondeu prontamente: "Muito". Surpreso com a resposta, ele não conteve o riso e aprovou o comentário da cantora.