Anitta revela que aprendeu espanhol com affairs

Em entrevista ao apresentador mexicano Yordi Rosado, a cantora Anitta revelou algumas curiosidades de sua vida pessoal, entre elas, como aprendeu a falar espanhol.

Segundo a pop star, boa parte desse aprendizado veio da convivência com famosos com os quais flertou "Aprendi espanhol com os namorados. O Maluma foi o meu primeiro professor. Ainda o amo muito, independentemente de estarmos juntos ou não. (Poderíamos nos casar) Somos muito parecidos. Mas eu me casaria com qualquer coisa (risos). Saio com cada um... Depois que já não estou mais gostando, olho e falo 'Que merda estava fazendo com essa pessoa'. Mas daí já foi", disse ela.

Durante a entrevista a cantora também falou sobre como seria o homem ideal. "Vai ser inteligente e não vai ser famoso. Vai ser tranquilo. Quero um que me comande, que não me deixe falar alto, do tipo que te coloca no seu lugar. Um homem que quando eu começar com as minhas estratégias de briga, vai falar, 'Cala a boca que já sei o que você está fazendo'. Não sei se conheci alguém assim ainda", disse.

A cantora, no entanto, afirmou que não tem pressa para encontrar seu par ideal. Ela disse que ano que vem pretende congelar seus óvulos para mantê-los saudáveis até o momento que decidir formar uma família.