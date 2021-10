Maluma dedica show às vítimas de voo que decolou antes do dele

O cantor colombiano Maluma falou dos momentos de tensão que enfrentou no aeroporto de Atlanta, nos Estados Unidos, na última sexta-feira, 8, antes de embarcar para um show que faria em Orlando. O avião que decolou pouco antes da aeronave em que ele viajou caiu, matando quatro pessoas. Impactado com a tragédia e também diante da possibilidade de estar entre as vítimas caso tivesse embarcado no mesmo voo, ele decidiu homenagear os mortos em seu show e também falou do assunto nas redes sociais.

O show de Maluma quase foi cancelado por conta do acidente. O artista ficou bastante emocionado e dedicou a canção “ADMV” às vítimas.

[teitter=1446874949134786564]

Ele desabafou nas redes: “Que dia tão louco e lindo ao mesmo tempo. Hoje lembrei da fragilidade da vida em mais de uma ocasião. O material não vale nada quando não estamos vivos e respirando. Levo todos no meu coração, abracem os seus e digam o quanto os ama antes que seja tarde. Amo muito vocês de verdade. É lindo tudo o que eu construí, mas não vale nada se eu não tiver com quem compartilhar".