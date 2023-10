Maluma anuncia que será pai e pausa show para revelar ao público; vídeo

Ontem, 19, o canto Maluma pausou o show na Capital One Arena, em Washington/DC, Estados Unidos, para anunciar que ele e a namorada Susana Gomez terão um bebê. Durante o show o público assistiu ao lançamento do videoclipe “procura” que revelava o sexo do bebê.

Maluma fez um chá revelação em meio ao seu show em Washington/DC, Estados Unidos, na noite de ontem, 19. Ele e a namorada Susana Gomez estão esperando uma menina. A notícia foi compartilhada com o público presente. Por meio das redes sociais, o cantor já havia publicado que compartilharia uma notícia com seus fãs, neste show.

Maluma compartilhou com o público o videoclipe de “procura”, que ao final, revelava o sexo do bebê. O cantor se sentou no palco e visivelmente emocionado assistiu à revelação de que será pai de uma menina. Confira!