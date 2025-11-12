Vini Jr. aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo Estadão Conteúdo 12.11.25 13h53 O atacante Vini Jr elogiou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O italiano comandou o Brasil em seis oportunidades até o momento, obtendo três vitórias, um empate e duas derrotas. Para o jogador revelado pelo Flamengo, a equipe nacional tem alcançado evolução nesses meses sob a orientação do atual treinador e, faltando sete meses para a Copa do Mundo de 2026, já pediu que a equipe entre no "clima" do Mundial. "Acredito que estamos evoluindo com o mister (Carlo Ancelotti), estamos criando um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa será muito importante. Temos poucas partidas até lá. Todo mundo tem que entrar no clima da Copa, e colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando. Ele tem feito o que fez em outros clubes. Passa confiança aos jogadores, deixa todos muito à vontade, para aproveitar a característica de cada atleta na sua melhor posição. Ele quer ver o povo brasileiro feliz, voltar o futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa, que é o nosso maior objetivo", disse Vini Jr em entrevista à CBF TV. Nesta Data Fifa, o Brasil tem compromissos contra Senegal e Tunísia. Vinicius Júnior destacou que os amistosos serão ótimos testes de olho na Copa do Mundo do ano que vem. "São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, que têm essa experiência, que conta muito. Cada vez que estamos juntos a gente vai melhorando o entrosamento em campo, tem um entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, para quando chegar na Copa do Mundo estejamos preparados. A hora de cometer erros é agora, porque na Copa do Mundo são oito jogos e você não pode errar", prosseguiu. "Serão jogos muito intensos, de muita força e velocidade. As equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Precisamos igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade", ensinou. Neste sábado, dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, , às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, pega a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Vinicius Jr. Ancelotti evolução COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES copa do brasil Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal 12.11.25 18h00 FUTEBOL Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro 12.11.25 17h03 série b Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase 12.11.25 16h30 FUTEBOL Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul 12.11.25 15h54 MAIS LIDAS EM ESPORTES CONTAGEM REGRESSIVA Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso! Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada 11.11.25 11h34 RIVALIDADE Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais 11.11.25 16h11 LEÃO CURTIU Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos 11.11.25 21h11 Futebol UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona 11.11.25 17h52