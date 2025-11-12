Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vini Jr. aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

O atacante Vini Jr elogiou o trabalho do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira. O italiano comandou o Brasil em seis oportunidades até o momento, obtendo três vitórias, um empate e duas derrotas. Para o jogador revelado pelo Flamengo, a equipe nacional tem alcançado evolução nesses meses sob a orientação do atual treinador e, faltando sete meses para a Copa do Mundo de 2026, já pediu que a equipe entre no "clima" do Mundial.

"Acredito que estamos evoluindo com o mister (Carlo Ancelotti), estamos criando um padrão de jogo. Encontrar isso até a Copa será muito importante. Temos poucas partidas até lá. Todo mundo tem que entrar no clima da Copa, e colocar na cabeça que nossa oportunidade está chegando. Ele tem feito o que fez em outros clubes. Passa confiança aos jogadores, deixa todos muito à vontade, para aproveitar a característica de cada atleta na sua melhor posição. Ele quer ver o povo brasileiro feliz, voltar o futebol que a gente sempre teve e tentar conquistar a Copa, que é o nosso maior objetivo", disse Vini Jr em entrevista à CBF TV.

Nesta Data Fifa, o Brasil tem compromissos contra Senegal e Tunísia. Vinicius Júnior destacou que os amistosos serão ótimos testes de olho na Copa do Mundo do ano que vem.

"São jogadores experientes, que já jogaram Copa do Mundo, que têm essa experiência, que conta muito. Cada vez que estamos juntos a gente vai melhorando o entrosamento em campo, tem um entendimento melhor do que ele quer no dia a dia, nos jogos, para quando chegar na Copa do Mundo estejamos preparados. A hora de cometer erros é agora, porque na Copa do Mundo são oito jogos e você não pode errar", prosseguiu.

"Serão jogos muito intensos, de muita força e velocidade. As equipes africanas se impõem muito nesse aspecto do jogo. Precisamos igualar isso e fazer sobressair a nossa qualidade", ensinou.

Neste sábado, dia 15, o Brasil enfrenta Senegal no Emirates Stadium, em Londres, , às 13h (de Brasília). Em seguida, no dia 18, pega a Tunísia, no Decathlon Stadium, em Lille, na França, às 16h30 (de Brasília).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

seleção brasileira

Vinicius Jr.

Ancelotti

evolução
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

copa do brasil

Paysandu perde para o América-MG no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20

Papão é superado por 1 a 0 em Belo Horizonte e precisa vencer por dois gols de diferença na partida de volta para avançar à semifinal

12.11.25 18h00

FUTEBOL

Remo poderá ter dois retornos e um desfalque para o jogo decisivo contra o Avaí

Técnico Guto Ferreira ganhou duas opções para o jogo e poderá perder o lateral-direiro

12.11.25 17h03

série b

Artilheiro da Série B, Pedro Rocha vê vantagem ameaçada por atacante da Ferroviária

Sem marcar há três jogos, camisa 32 do Remo lidera com 14 gols, mas sente a aproximação de Carlão, que tem 13 e vive grande fase

12.11.25 16h30

FUTEBOL

Avaí libera entrada de torcedores acompanhantes aos sócios para jogo contra o Remo pela Série B

Sócios do clube catarinense poderão levar até três acompanhantes totalmente grátis para o confronto contra o Leão Azul

12.11.25 15h54

MAIS LIDAS EM ESPORTES

CONTAGEM REGRESSIVA

Vencer o Avaí já garante o acesso do Remo no sábado (15)? Entenda o que é preciso!

Time azulino está na terceira posição da tabela e poder retornar à elite do futebol brasileiro após 32 anos já na próxima rodada

11.11.25 11h34

RIVALIDADE

Torcida do Avaí pede para time entregar jogo ao Remo para prejudicar rivais catarinenses na Série B

Torcedores do Avaí torcem contra o próprio time para prejudicar o Criciúma e a Chapecoense, grandes rivais estaduais

11.11.25 16h11

LEÃO CURTIU

Em crise, Avaí deve usar garotos da base contra o Remo

Crise no clube catarinense anima o Leão, que pode garantir o acesso à Série A diante de um adversário desmobilizado e cheio de problemas internos

11.11.25 21h11

Futebol

UFMG aponta maior probabilidade de empate e favoritismo do Remo contra o Avaí

O jogo decisivo põe frente a frente dois times em situações distintas: o Remo quer o acesso e o Leão da Ilha só quer a permanência na Segundona

11.11.25 17h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda