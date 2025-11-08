Vila Nova e Avaí empatam em jogo frenético e se reencontram na Série B 2026 Estadão Conteúdo 08.11.25 23h02 O Vila Nova é mais um time garantido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite deste sábado (08), a equipe goiana voltou ao Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Avaí, em partida válida pela 36ª rodada da competição nacional, e com um fim de tirar o fôlego, ficou no empate com o time visitante por 2 a 2, anulando qualquer chance de rebaixamento. De quebra, o resultado ainda acabou com as mínimas chances de acesso do Avaí, garantindo o reencontro das equipes na Série B 2026. O time catarinense foi a 52 pontos, seis atrás da Chapecoense, primeiro time no G4, que ainda joga na rodada, e se manteve em nono lugar. Do outro lado, agora com 46, o Vila Nova abriu oito do Botafogo-SP, se manteve na 12ª colocação e não pode mais ser rebaixado. Em um dia de muita chuva na capital goiana, o Vila Nova deu um banho de água fria no Avaí logo no início da partida. Aos seis, Vinícius Paiva cruzou, Gustavo Pajé dominou na entrada da área, e de bate pronto, mandou uma bomba, sem chances para César, abrindo o marcador para o time da casa. Mesmo com o campo encharcado, o que dificultava a condução da bola, os catarinenses tentaram responder e aos 15 criaram uma boa chance com João Vitor, que mandou de longe e Kozlinski espalmou. O Avaí chegou com perigo novamente aos 29, quando o goleiro do Vila Nova operou um milagre em cabeceio de Anderson Jesus e viu Kozlinski evitar o empate novamente aos 39, em nova chance de João Vitor. Na volta para a segunda etapa, o cenário parecia se repetir. Aos sete, Gustavo Pajé lançou com categoria para João Vieira, que recebeu do lado esquerdo, na entrada da área, cortou para o meio e mandou no ângulo, anotando mais um golaço para o Vila Nova no OBA. Entretanto, o cenário de alegria se transformou em frustração aos 11, quando Elias derrubou Emerson Ramon na área, e após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Cléber foi para a cobrança e Kozlinski fez a defesa, porém, após análise, o juiz mandou voltar a batida por invasão da defesa do time da casa na área. O atacante foi novamente para a cobrança e desta vez não desperdiçou, diminuindo o prejuízo. A partida seguiu sem grandes emoções e parecia não ter muitas alterações. Porém, os minutos finais mudaram o cenário. Aos 44, Thayllon cruzou na medida e Josmar, de cabeça, mandou para o fundo do gol, empatando a partida. Logo em sequência, aos 46, César saiu jogando errado, deu a bola nos pés de Gabriel Poveda e fez falta dura no atacante, levando o cartão vermelho, confirmado pelo VAR. Como já havia feito as cinco mudanças, o Avaí teve de mandar o lateral Raylan para o gol. O goleiro improvisado chegou a evitar um gol aos 54, em rebatida da defesa e garantiu o empate. Entrando em sua reta final, a Série B do Campeonato Brasileiro contará com suas últimas duas rodadas com todos os jogos sendo disputados de forma simultânea, sendo a 37ª dividida entre jogos no sábado e domingo. A primeira delas será no sábado (15) quando a partir das 16h30, o Vila Nova vai até o Rei Pelé, para encarar o CRB, enquanto o Avaí volta à Ressacada para enfrentar o Remo. FICHA TÉCNICA VILA NOVA 2 X 2 AVAÍ VILA NOVA - Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Thalys (Walisson Maia); João Vieira, Igor Henrique e Gustavo Pajé (Jean Mota); Vinícius Paiva (Emerson Urso), Bruno Mendes (Gabriel Poveda) e André Luís (Bruno Xavier). Técnico: Umberto Louzer. AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Raylan), Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio (DG); João Vitor (Juninho), Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e JP (Thayllon); Emerson Ramon (Josmar) e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin. GOLS - Gustavo Pajé, aos seis minutos do primeiro tempo. João Vieira, aos sete, Cléber, aos 15, e Josmar, aos 44 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Gustavo Pajé, Igor Henrique, Tiago Pagnussat, Bruno Mendes, João Vieira (Vila Nova) e Marcos Vinícius (Avaí). CARTÃO VERMELHO - César (Avaí). RENDA - R$ 12.770,00. PÚBLICO - 1.627 torcedores. ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS). LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B Vila Nova Avaí COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo na Série B, Novorizontino aposta em defesa sólida e jogo direto Tigre é um dos melhores mandantes da Segundona com apenas uma derrota em casa na competição 07.11.25 17h39 Futebol Bragantino lança uniformes para a temporada de 2026; veja fotos Nova coleção quer estacar a identidade cultural e o vínculo afetivo entre o Tubarão do Caeté e sua torcida. 07.11.25 12h22 FUTEBOL Salão de festas? Paysandu coleciona acessos de adversários na Curuzu; relembre Mística do acesso reverso, Curuzu coleciona comemorações de adversários 07.11.25 12h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu inicia reconstrução após rebaixamento e projeta elenco para 2026 Apesar do cenário turbulento, o departamento de futebol já possui uma base mínima de atletas com contrato vigente, o que pode servir de ponto de partida para o próximo ano 08.11.25 8h30 Futebol Remo encara Novorizontino fora de casa em ‘jogo de seis pontos’ na briga pelo G-4 da Série B Caso o Remo vença o Novorizontino, o clube atingirá 61 pontos e encaminhará o acesso à Primeira Divisão 08.11.25 7h30 FIM DE JOGO Remo empata com Novorizontino fora de casa e alcança vice-liderança da Série B O resultado colocou o Leão Azul na vice-liderança da competição, com 59 pontos, restando apenas duas rodadas para o fim do torneio 08.11.25 18h19 REMO Guto Ferreira projeta reta final da Série B e diz que Remo precisa vencer Avaí O técnico remista analisou a atuação da equipe, após o empate em 1 a 1 com o Novorizontino, neste sábado 08.11.25 20h05