Vila Nova e Avaí empatam em jogo frenético e se reencontram na Série B 2026

O Vila Nova é mais um time garantido na Série B do Campeonato Brasileiro de 2026. Na noite deste sábado (08), a equipe goiana voltou ao Onésio Brasileiro Alvarenga para encarar o Avaí, em partida válida pela 36ª rodada da competição nacional, e com um fim de tirar o fôlego, ficou no empate com o time visitante por 2 a 2, anulando qualquer chance de rebaixamento.

De quebra, o resultado ainda acabou com as mínimas chances de acesso do Avaí, garantindo o reencontro das equipes na Série B 2026. O time catarinense foi a 52 pontos, seis atrás da Chapecoense, primeiro time no G4, que ainda joga na rodada, e se manteve em nono lugar.

Do outro lado, agora com 46, o Vila Nova abriu oito do Botafogo-SP, se manteve na 12ª colocação e não pode mais ser rebaixado.

Em um dia de muita chuva na capital goiana, o Vila Nova deu um banho de água fria no Avaí logo no início da partida. Aos seis, Vinícius Paiva cruzou, Gustavo Pajé dominou na entrada da área, e de bate pronto, mandou uma bomba, sem chances para César, abrindo o marcador para o time da casa.

Mesmo com o campo encharcado, o que dificultava a condução da bola, os catarinenses tentaram responder e aos 15 criaram uma boa chance com João Vitor, que mandou de longe e Kozlinski espalmou.

O Avaí chegou com perigo novamente aos 29, quando o goleiro do Vila Nova operou um milagre em cabeceio de Anderson Jesus e viu Kozlinski evitar o empate novamente aos 39, em nova chance de João Vitor.

Na volta para a segunda etapa, o cenário parecia se repetir. Aos sete, Gustavo Pajé lançou com categoria para João Vieira, que recebeu do lado esquerdo, na entrada da área, cortou para o meio e mandou no ângulo, anotando mais um golaço para o Vila Nova no OBA.

Entretanto, o cenário de alegria se transformou em frustração aos 11, quando Elias derrubou Emerson Ramon na área, e após análise do VAR, o árbitro assinalou pênalti. Cléber foi para a cobrança e Kozlinski fez a defesa, porém, após análise, o juiz mandou voltar a batida por invasão da defesa do time da casa na área. O atacante foi novamente para a cobrança e desta vez não desperdiçou, diminuindo o prejuízo.

A partida seguiu sem grandes emoções e parecia não ter muitas alterações. Porém, os minutos finais mudaram o cenário. Aos 44, Thayllon cruzou na medida e Josmar, de cabeça, mandou para o fundo do gol, empatando a partida.

Logo em sequência, aos 46, César saiu jogando errado, deu a bola nos pés de Gabriel Poveda e fez falta dura no atacante, levando o cartão vermelho, confirmado pelo VAR. Como já havia feito as cinco mudanças, o Avaí teve de mandar o lateral Raylan para o gol. O goleiro improvisado chegou a evitar um gol aos 54, em rebatida da defesa e garantiu o empate.

Entrando em sua reta final, a Série B do Campeonato Brasileiro contará com suas últimas duas rodadas com todos os jogos sendo disputados de forma simultânea, sendo a 37ª dividida entre jogos no sábado e domingo.

A primeira delas será no sábado (15) quando a partir das 16h30, o Vila Nova vai até o Rei Pelé, para encarar o CRB, enquanto o Avaí volta à Ressacada para enfrentar o Remo.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 2 AVAÍ

VILA NOVA - Kozlinski; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Thalys (Walisson Maia); João Vieira, Igor Henrique e Gustavo Pajé (Jean Mota); Vinícius Paiva (Emerson Urso), Bruno Mendes (Gabriel Poveda) e André Luís (Bruno Xavier). Técnico: Umberto Louzer.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius (Raylan), Anderson Jesus, Eduardo Brock e Mário Sérgio (DG); João Vitor (Juninho), Zé Ricardo, Marquinhos Gabriel e JP (Thayllon); Emerson Ramon (Josmar) e Cléber. Técnico: Vinicius Bergantin.

GOLS - Gustavo Pajé, aos seis minutos do primeiro tempo. João Vieira, aos sete, Cléber, aos 15, e Josmar, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Pajé, Igor Henrique, Tiago Pagnussat, Bruno Mendes, João Vieira (Vila Nova) e Marcos Vinícius (Avaí).

CARTÃO VERMELHO - César (Avaí).

RENDA - R$ 12.770,00.

PÚBLICO - 1.627 torcedores.

ÁRBITRO - Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).