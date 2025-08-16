Vila Nova amplia tabu contra o Goiás e tira rival da liderança na Série B Estadão Conteúdo 16.08.25 21h18 O Vila Nova fez bonito no clássico goiano da 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com direito a recorde de público no Onésio Brasileiro Alvarenga na atual edição da competição nacional, o time da casa superou o Goiás por 2 a 0 e além de manter o tabu contra o rival, pegou o elevador na tabela de classificação. O resultado ampliou a sequência para 10 jogos de invencibilidade do Vila Nova no clássico, além de levar o time goiano a 33 pontos, na sexta colocação. Do outro lado, o Goiás parou em 41 e oficialmente deixa a liderança da Série B, um atrás do Coritiba. A última vitória do time do Hailé Pinheiro no clássico foi em janeiro de 2023, por 1 a 0, no Campeonato Goiano. De lá para cá, foram seis vitórias do Vila e mais quatro empates. O cenário não poderia começar melhor para o Vila Nova. Logo aos 34 segundos, após bate e rebate na área do Goiás, Elias tocou na saída de Tadeu e abriu o placar para o time da casa. A partir de então, o Goiás passou a ficar mais com a bola e esfriou a partida. Jogando no contra-ataque, o Vila Nova quase ampliou aos 22, quando Guilherme Parede cruzou para João Vieira dominar e tocar na saída de Tadeu, mas Lucas Ribeiro conseguiu cortar e evitar o gol. A melhor chance do Goiás veio aos 41, quando Rafael Gava cobrou falta de longe e tirou tinta da trave. Na volta para o segundo tempo, o jogo ficou amarrado, com o Goiás sem criatividade e o Vila Nova apostando nos contra-ataques, mas sem objetividade. O clássico voltou a ter emoção aos 23, quando Moraes mandou de longe e Halls fez uma grande defesa. A emoção tomou ainda mais conta do OBA aos 30, quando Vinícius Paiva girou na área e foi derrubado por Moraes. No primeiro momento, Daronco mandou o jogo seguir, mas após análise do VAR, assinalou pênalti. João Vieira foi para a cobrança e não desperdiçou, aumentando a vantagem do time da casa. O placar poderia ter ficado ainda mais elástico aos 43, quando em contra-ataque, Vinícius Paiva tocou para Guilherme Parede, que da entrada da área, mandou de primeira e acertou a trave. Aos 52, o Goiás teve a chance de diminuir com Benítez, que mandou de cabeça e parou em um milagre de Halls, que selou a vitória. As equipes agora terão toda a semana de preparação para seus próximos desafios na Série B. No sábado (23), o Goiás volta ao Hailé Pinheiro para encarar o América-MG, a partir das 18h. Já na segunda-feira (25), às 19h, o Vila Nova visita o Botafogo-SP, na Arena Nicnet. FICHA TÉCNICA VILA NOVA 2 X 0 GOIÁS VILA NOVA - Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Weverton e Willian Formiga; João Vieira (Jean Mota), Ralf e Dodô (Mitcov); Guilherme Parede (Pedro Romano), André Luís (Bruno Mendes) e Júnior Todinho (Vinícius Paiva). Técnico: Paulo Turra. GOIÁS - Tadeu; Diego Caíto (Esli García), Messias, Titi e Willean Lepo; Lucas Ribeiro (Welliton), Rafael Gava (Arthur Caíke) e Moraes; Jajá (Benítez), Anselmo Ramon e Wellington Rato (Gonzalo Freitas). Técnico: Vagner Mancini. GOL - Elias, aos 34 segundos do primeiro tempo. João Vieira, aos 34 minutos do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Maurício Kozlinski, André Luís, Guilherme Parede, Júnior Todinho, Nathan Melo, Vinícius Paiva (Vila Nova) e Wellington Rato, Anselmo Ramon, Moraes (Goiás). RENDA - R$ 256.025,00 PÚBLICO - 9.960 torcedores. ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO). 