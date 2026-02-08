Capa Jornal Amazônia
Vietnã inicia construção do maior estádio do mundo e investirá R$ 185 bilhões

Com isso, o Trong Dong vai superar o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte

Estadão Conteúdo
fonte

Maior estádio do mundo será no Vietnã (Foto: Site oficial Trong Dong Stadium)

O Vietnã deu início à construção do Estádio Trong Dong, projeto que promete se tornar o maior do mundo em capacidade de público. A arena multiuso terá capacidade para 135 mil espectadores e começou a ser construída em dezembro, com previsão de conclusão para agosto de 2028.

O investimento será de mais de 925 trilhões de dong vietnamita (VND), valor que equivale a cerca de R$ 185 bilhões. Com isso, o Trong Dong vai superar o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte, que comporta 114 mil pessoas, e também o Estádio Hassan II, no Marrocos, ainda em construção para a Copa do Mundo de 2030, com capacidade estimada em 115 mil lugares.

O projeto arquitetônico é inspirado no tambor de bronze Dong Son, artefato considerado sagrado no Vietnã e símbolo de uma antiga civilização do país. O objeto representa valores como espírito comunitário, força e longevidade, conceitos que orientaram o desenho da arena.

Com teto retrátil, o estádio será parte de um complexo poliesportivo de cerca de 9 mil hectares, área equivalente a 90 milhões de metros quadrados. A concepção do Trong Dong também teve como referência arenas como Wembley, na Inglaterra, o Ninho do Pássaro, na China, e o Estádio de Lusail, no Catar.

Além de partidas esportivas, o espaço foi planejado para receber grandes eventos, como shows, festivais e exposições, dentro da estratégia do Vietnã de se colocar como sede de eventos internacionais de grande porte.

