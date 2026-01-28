TV flagra rato à beira do gramado no estádio do Barcelona

Imagens flagradas pela TNT Sports do México mostraram a presença de um rato no gramado do estádio Camp Nou, do Barcelona. O time catalão recebe o Copenhagen, da Dinamarca, nesta quarta-feira, 28, pela última rodada da primeira fase da Uefa Champions League.

Os vídeos que circulam nas redes sociais viralizaram rapidamente e geraram memes com a situação. A presença do animal foi registrada nos preparativos do estádio para receber o importante jogo desta quarta. O fato foi destacado pela imprensa espanhola e mundial.

O estádio ficou fechado para reformas de modernização entre maio de 2023 e o fim de 2025. Porém, obras continuam sendo realizadas no local. O Barcelona obteve um financiamento de cerca de R$ 9,4 bilhões para a reconstrução do estádio.

O clube catalão tem atuado para aproximadamente 45 mil torcedores. Após a conclusão das obras, o local irá abrigar 105 mil pessoas, no entanto, somente a partir de 2027.

Durante o jogo contra o Oviedo, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, alagamentos foram vistos no estádio depois das fortes chuvas. Imagens mostraram uma grande quantidade de água escorrendo pelas arquibancadas e setores internos do Camp Nou.

O Barcelona recebe o Copenhagen no local às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira. O time de Hansi Flick está na nona posição na tabela da Champions League. Apenas os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final da competição continental.