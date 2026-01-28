TV flagra rato à beira do gramado no estádio do Barcelona A presença do animal foi registrada nos preparativos do estádio para receber o importante jogo desta quarta Estadão Conteúdo 28.01.26 13h17 Imagens flagradas pela TNT Sports do México mostraram a presença de um rato no gramado do estádio Camp Nou, do Barcelona. O time catalão recebe o Copenhagen, da Dinamarca, nesta quarta-feira, 28, pela última rodada da primeira fase da Uefa Champions League. Os vídeos que circulam nas redes sociais viralizaram rapidamente e geraram memes com a situação. A presença do animal foi registrada nos preparativos do estádio para receber o importante jogo desta quarta. O fato foi destacado pela imprensa espanhola e mundial. O estádio ficou fechado para reformas de modernização entre maio de 2023 e o fim de 2025. Porém, obras continuam sendo realizadas no local. O Barcelona obteve um financiamento de cerca de R$ 9,4 bilhões para a reconstrução do estádio. O clube catalão tem atuado para aproximadamente 45 mil torcedores. Após a conclusão das obras, o local irá abrigar 105 mil pessoas, no entanto, somente a partir de 2027. Durante o jogo contra o Oviedo, no último domingo, pelo Campeonato Espanhol, alagamentos foram vistos no estádio depois das fortes chuvas. Imagens mostraram uma grande quantidade de água escorrendo pelas arquibancadas e setores internos do Camp Nou. O Barcelona recebe o Copenhagen no local às 17 horas (de Brasília) desta quarta-feira. O time de Hansi Flick está na nona posição na tabela da Champions League. Apenas os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final da competição continental. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol estádio do Barcelona rato COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Adrenalina Cerapió chega a Canindé Primeira etapa do rally de regularidade saiu do litoral com destino ao sertão cearense. Foram 280 km de percurso que exigiram muita atenção e perícia dos participantes. 28.01.26 12h42 futebol Sistema de reconhecimento facial é instalado no estádio Mangueirão Iniciativa atende às exigências da Lei Geral do Esporte e visa dar mais segurança aos torcedores 28.01.26 12h16 Futebol Sávio tem diagnóstico de lesão muscular e deve desfalcar o Remo em fevereiro Por meio de nota, clube informou o motivo pelo qual o lateral-esquerdo não foi relacionado para a partida contra o Vitória-BA. 28.01.26 12h15 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15