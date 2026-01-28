Cerapió chega a Canindé

Canindé recebeu nesta segunda-feira (27), a caravana do Cerapió 2026 em clima de aventura. O município foi palco da chegada da primeira etapa da competição – de 280 km –, abrindo a temporada do Campeonato Brasileiro de Rally de Regularidade 2026, composto também pelo Rally do Cerrado e Aparados Off-Road.

A prova teve largada de Aracati, no litoral cearense, e exigiu atenção redobrada de pilotos e navegadores logo nos primeiros quilômetros. O percurso alternou longos setores de areia, trilhas estreitas, terra batida e cascalho, e um balaio logo no início do trecho cronometrado com muitas referências (mudanças de direção e médias de velocidade), destacando as duplas com melhor entrosamento e poder de concentração.

Na Graduado, Mauricio Assis e Nodge Filgueiras Martins ficaram em primeiro lugar (Angelo Savastano/Cerapió)

Segundo o diretor de prova do rally de regularidade, Ehrlich Cordão, quem enfrentou dificuldades de interpretar corretamente a planilha, perdeu pontos importantes para essa fase da disputa. “A navegação foi bastante exigida, pedindo velocidade no raciocínio e na comunicação com o piloto, que também teve de demonstrar habilidade na hora de acelerar na média ideal e fazer as manobras necessárias para isso”, declarou.

O certame também contou com variações climáticas ao longo do dia. A chuva registrada nas primeiras horas da disputa alterou as condições do terreno em alguns trechos. Ainda assim, a maioria das duplas conseguiu completar o percurso sem intercorrências, garantindo pontos importantes logo na abertura da competição.

A dupla André Luiz Barbosa e Iran Barbosa foi a melhor na Turismo (Angelo Savastano/Cerapió)

Na categoria Máster, um dos maiores nomes da modalidade no Cerapió, o piloto Fernando Lage, começou o rally com vitória. Nesta edição, ele conta com a navegação de Vitor Fleischmann. “A prova foi bem puxada, com bastante areia. Teve muita navegação e médias de velocidade que nos desafiaram demais. Mas fomos levando o carro bem tranquilos e, no final, conseguimos. Amanhã vamos para cima para repetir o mesmo desempenho”, destacou Lage. Em segundo lugar vieram Antonio Miranda Ribeira Filho e Gabriel Ribeiro Riani, e em terceiro, Cristiano Finardi e Clayton Salustiano.

Na Graduado, a dupla Maurício Assis e Nodge Filgueiras Martins venceram o dia, seguidos por Fernando Souza e João Vicente Ribeiro Neto, e Rodrigo Cardoso e André Venson, nas segundas e terceiras posições, respectivamente. “Foi uma rally com muitos balaios e várias pegadinhas ao longo do percurso. Um trajeto extremamente técnico e exigente. Foi uma surpresa positiva, resultado de muita concentração, estratégia e trabalho em equipe”, disse Assis.

Na Open, venceram José Maria Esteves e Jonathas de Azevedo Carvalho (Cerapió)

A dupla André Luiz Barbosa e Iran Barbosa faturou a Turismo. Na segunda colocação vieram Angelo Roncalli Melo Alves e Eugênio Paccelli Alves Filho. Em terceiro, Giancarlo Lanciotti e Ricardo Alfonso Pereira de Carvalho.

Na Open, José Maria Esteves e Jonathas de Azevedo Carvalho ficaram em primeiro lugar, com Evânio da Silva Magalhães e Andreza Santos dos Santos, em segundo; e Gustavo Menelau de Souza e Sandro Rodrigues Corrêa, em terceiro.

Nesta terça-feira (28), o Cerapió segue para a segunda etapa, com largada em direção a Sobral (CE). Pilotos e navegadores enfrentam estradas de cascalho, atravessam serra e médias de velocidade mais altas, exigindo ainda mais precisão ao longo dos 202 km de percurso.

RESULTADOS – 39º CERAPIÓ

Categoria Master

1º Fernando Lage / Vitor Fleischmann (Belo Horizonte - MG / São Bento do Sul - SC), 1.733 pontos

2º Antonio Miranda Ribeiro Filho / Gabriel Ribeiro Riani (Guarani - MG / Juiz de Fora - MG), 4.034 pontos

3º Cristiano Finardi / Clayton Salustiano (Recife - PE / Recife - PE), 4.171 pontos

4º Carlos Eduardo Ellery de Morais / José Justo Quevêdo de Moraes (Fortaleza - CE / Fortaleza - CE), 6.061 pontos

5º Luis Eduardo Tiburcio de Melo / Carlos Eduardo Silva de Melo (Recife - PE / Recife - PE), 9.027 pontos

Categoria Graduado

1º Mauricio Assis / Nodge Filgueiras Martins (Recife - PE / Recife - PE), 19.572 pontos

2º Fernando Souza / Joao Vicente Ribeiro Neto (Recife - PE / Recife - PE), 20.580 pontos

3º Rodrigo Cardoso / Andre Venson (Luís Eduardo Magalhães - BA / Luís Eduardo Magalhães - BA), 23.141 pontos

4º Eduardo Pereira Silva / Maria Beatriz Andrade Silva (Belo Horizonte - MG / Belo Horizonte - MG), 29.065 pontos

5º Henrique Morais Leme de Moura / Leonardo Gimenes Sato (São Paulo - SP / Mogi das Cruzes - SP), 30.264 pontos

Categoria Turismo

1º Andre Luis Barbosa Furtado / Iran Barbosa (Belém - PA / Belém - PA), 14.171 pontos

2º Ângelo Roncalli Melo Alves / Eugênio Paccelli Alves Filho (Fortaleza - CE / Fortaleza - CE), 31.988 pontos

3º Giancarlo Lanciotti / Ricardo Alfonso Pereira de Carvalho (Luís Eduardo Magalhães - BA / Brasília - DF), 44.362 pontos

4º Marlon Badaro / Gabriel Carneiro (Uba - MG / Uba - MG), 157.225 pontos

5º Magda Gomes de Matos / Gabriel Mesquita dos Santos (Fortaleza - CE / Fortaleza - CE), 164.751 pontos

Categoria Open

1º José Maria Esteves / Jonathas de Azevedo Carvalho (Macapá - AP / Teresina - PI), 76.891 pontos

2º Evânio da Silva Magalhães / Andreza Santos dos Santos (Benevides - PA / Benevides - PA), 110.531 pontos

3º Gustavo Menelau de Souza / Sandro Rodrigues Corrêa (Recife - PE / Recife - PE), 154.687 pontos

4º Ricardo Bezerra de Menezes / Bruno Pereira de Menezes (Recife - PE / Recife - PE), 169.670 pontos

5º Ivano Queiroz Torres / Marcus da Silva (Fortaleza - CE / Fortaleza - CE), 212.539 pontos

O 39º Rally Cerapió tem patrocínio máster de Consórcio Honda, Ministério do Turismo – Governo do Brasil, do Lado do Povo Brasileiro.

Patrocínio de GWM, Governo do Piauí, SECOM – Secretaria de Comunicação, Governo do Ceará – Setur e Sebrae.

Apoio de Reron e Teresina Shopping.

Apoio Institucional de Prefeitura de Aracati, Prefeitura de Canindé, Prefeitura de Sobral, Prefeitura de Piracuruca e Prefeitura de Teresina.

Supervisão: Federação de Motociclismo do PI e CE / CBM – Confederação Brasileira de Motociclismo, Federação de Automobilismo do PI e CE / CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo

Organização: ABR

Realização: Radical Produções