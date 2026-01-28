Ao vivo: Com seis clubes do Pará, CBF realiza sorteio da Copa do Brasil A competição mais democrática do futebol brasileiro vai definir alguns confrontos da segunda fase O Liberal 28.01.26 15h17 Sorteio ocorre na Sede da CBF (Lucas Figueiredo / CBF) A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira (28), às 15h, o sorteio da Copa do Brasil 2026. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai definir os mandos de campo da primeira fase, além dos confrontos e chaveamentos da segunda etapa da competição. ASSISTA AO SORTEIO AQUI O Pará terá seis representantes no torneio nacional: Remo, Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá, Castanhal e Bragantino-PA. Cada clube, no entanto, iniciará a disputa em fases diferentes, conforme critérios estabelecidos no regulamento da CBF. Remo e Paysandu entram diretamente nas fases mais avançadas. O Leão Azul começa sua trajetória apenas na quinta fase, por integrar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Já o Paysandu estreia na terceira fase, por ter conquistado a Copa Verde na temporada passada. Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e Castanhal iniciam a participação a partir da segunda fase da competição. O Bragantino-PA será o único clube paraense a disputar a fase inicial, já que figura entre as equipes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC). A primeira fase será disputada em jogo único, com definição do mando de campo no sorteio. Os vencedores avançam para a segunda etapa, que contará com 88 clubes — 74 previamente classificados e 14 oriundos da fase inicial. Assim como na estreia, os confrontos da segunda fase também serão em partidas únicas, com datas previstas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março. A partir da terceira fase, marcada para 11 e 12 de março, entram na disputa equipes como Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeã da Série D), Paysandu (Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste). Já os clubes da Série A passam a integrar o torneio apenas na quinta fase, quando os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta. A grande final da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local que ainda será definido pela CBF. Será a primeira vez que a decisão ocorre nesse formato, marcando uma mudança significativa no regulamento da competição. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo paysandu paysandu águia de marabá tuna luso castanhal bragantino copa do brasil sorteio da copa do brasil futebol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL FUTEBOL Após sorteio, Tuna Luso encara o Tocantinópolis-TO pela segunda fase da Copa do Brasil Lusa terá que encarar viagem ao Tocantins (TO) para pegar o Tocantinópolis-TO 28.01.26 16h17 FUTEBOL Águia de Marabá enfrenta o Independência-AC na segunda fase da Copa do Brasil Sorteio definiu um confronto nortista na competição nacional 28.01.26 16h12 Liga dos Campeões Athletic x Sporting: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28/01) pela Champions League Athletic Bilbao e Sporting jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 Liga dos Campeões Arsenal x Kairat: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League Arsenal e Kairat jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 28.01.26 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 Futebol Leão, dá ou não dá para ser feliz? 28.01.26 11h15