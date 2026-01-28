Ao vivo: Com seis clubes do Pará, CBF realiza sorteio da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realiza nesta quarta-feira (28), às 15h, o sorteio da Copa do Brasil 2026. O evento acontece na sede da entidade, no Rio de Janeiro, e vai definir os mandos de campo da primeira fase, além dos confrontos e chaveamentos da segunda etapa da competição.

O Pará terá seis representantes no torneio nacional: Remo, Paysandu, Tuna Luso, Águia de Marabá, Castanhal e Bragantino-PA. Cada clube, no entanto, iniciará a disputa em fases diferentes, conforme critérios estabelecidos no regulamento da CBF.

Remo e Paysandu entram diretamente nas fases mais avançadas. O Leão Azul começa sua trajetória apenas na quinta fase, por integrar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2026. Já o Paysandu estreia na terceira fase, por ter conquistado a Copa Verde na temporada passada.

Águia de Marabá, Tuna Luso Brasileira e Castanhal iniciam a participação a partir da segunda fase da competição. O Bragantino-PA será o único clube paraense a disputar a fase inicial, já que figura entre as equipes com menor pontuação no Ranking Nacional de Clubes (RNC).

A primeira fase será disputada em jogo único, com definição do mando de campo no sorteio. Os vencedores avançam para a segunda etapa, que contará com 88 clubes — 74 previamente classificados e 14 oriundos da fase inicial. Assim como na estreia, os confrontos da segunda fase também serão em partidas únicas, com datas previstas para 25 e 26 de fevereiro e 4 e 5 de março.

A partir da terceira fase, marcada para 11 e 12 de março, entram na disputa equipes como Ponte Preta (campeã da Série C), Barra-SC (campeã da Série D), Paysandu (Copa Verde) e Confiança (vice da Copa do Nordeste). Já os clubes da Série A passam a integrar o torneio apenas na quinta fase, quando os confrontos passam a ser em jogos de ida e volta.

A grande final da Copa do Brasil 2026 será disputada em jogo único, no dia 6 de dezembro, em local que ainda será definido pela CBF. Será a primeira vez que a decisão ocorre nesse formato, marcando uma mudança significativa no regulamento da competição.