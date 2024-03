VÍDEO: Robert Renan perde pênalti de cavadinha e Internacional é eliminado do Gauchão pelo Juventude

O Internacional caiu diante do Juventude na semifinal do Campeonato Gaúcho e deu adeus à competição. Assim, o Papo está na final da competição. O Inter perdeu a disputa nos pênaltis, após empatar em 1 a 1 no tempo normal, no estádio Beira-Rio. Nas penalidades máximas, o time de Caxias do Sul fez 6 a 5 e conquistou a vaga na decisão.

Os gols da partida foram marcados por Zé Marcos, que fez para o Juventude, e René deixou tudo igual para o Internacional. No jogo de ida, o duelo ficou empatado em 0 a 0, o que provocou os pênaltis.

Esta é a primeira vez que o Juventude chega à final do Campeonato Gaúcho desde 2016. Curiosamente, naquele ano, o Papo perdeu para o Internacional e ficou com o vice-campeonato.

A disputa ficou marcada por conta de um lance inusitado. Robert Renan perdeu o pênalti decisivo do jogo. Na cobrança, o jogador colorado tentou surpreender o goleiro Gabriel e deu uma cavadinha, no entanto, o chute foi fraco e o arqueiro do Papo estava no lance para defender a bola.

Robert Renan já havia cobrado pênalti pelo Zenit na decisão da Supercopa da Rússia no mesmo estilo que escolheu para bater contra o Juventude, de cavadinha. A cobrança desperdiçada viralizou nas redes sociais e entre os torcedores do Inter, que questionaram a escolha do zagueiro para a cobrança. Além de Robert, Gabriel Mercado também perdeu pelo Internacional. Alan Patrick, Renê, Wanderson, Valencia e Bruno Gomes converteram.

Já do lado do Juventude, Gilberto, Rildo, Jadson, Nenê, Kleiton e Kelvi converteram, só Alan Ruschel desperdiçou.

Agora, a equipe de Caxias do Sul aguarda o vencedor da partida entre Grêmio e Caxias, que ocorre nesta terça-feira (26), para saber o adversário que vai enfrentar na final.

Fora do estadual, o Internacional só retorna a campo no dia 2 de abril, para enfrentar o Belgrano. O jogo é válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.