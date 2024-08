VÍDEO: Rebeca Andrade recebe homenagem de piloto durante viagem de avião

A ginasta Rebeca Andrade, que recentemente se tornou a maior medalhista olímpica do Brasil após os feitos nas Olimpíadas de Paris, foi homenageada na segunda-feira (12) durante uma viagem de avião do Rio de Janeiro para São Paulo. Antes de decolar, o piloto Daniel Villela avisou aos passageiros que a atleta de 25 anos estava a bordo.

“Senhoras e senhores passageiros, hoje é um dia muito especial para nós. Nós, como brasileiros, estamos muito orgulhosos de ter a bordo a maior medalhista olímpica da história do Brasil. Que você, Rebeca, continue enchendo os brasileiros de orgulho e felicidade. Parabéns, Rebeca Andrade”, disse o piloto.

Antes mesmo de anunciar o nome de Rebeca, os passageiros começam imediatamente a virar as cabeças para procurar pela atleta. Ao final da mensagem de Daniel, todos estão aplaudindo e gritando o nome da campeã olímpica, que conquistou a medalha de ouro no solo, prata no geral individual, prata no salto e bronze no geral em equipe. Em 2020, a atleta foi campeã no salto e vice no geral individual. Ao todo, Rebeca tem seis medalhas olímpicas, o que a torna a maior medalhista olímpica do Brasil.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)