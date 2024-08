Rebeca Andrade é estudante de Psicologia e destaca trabalho de sua psicóloga; veja quem é

A campeã olímpica Rebeca Andrade já destacou várias vezes a importância do acompanhamento psicológico na sua vida. Em entrevista que deu ao Jornal Nacional após conquistar uma medalha de ouro no solo, na última segunda-feira (5), a ginasta revelou que se manteve tranquila durante as disputas nos Jogos Olímpicos de Paris graças a conversas que teve com sua psicóloga durante a terapia.

Mas afinal, quem é a profissional que ajudou Rebeca a trilhar o caminho para conquista do título de maior medalhista olímpica do Brasil?

Especializada na área da psicologia, Aline Wolff é coordenadora de preparação mental oficial do Comitê Olímpico do Brasil desde 2013. Ela atende vários atletas brasileiros, além de Rebeca e também dá um curso de Psicologia Clínica do Esporte e Saúde Mental. A profissional também foi psicóloga no Clube do Flamengo entre 2011 e 2015.

Durante a transmissão ao vivo da competição do solo de ginástica artística, Aline foi flagrada aplaudindo e fazendo um gesto de agradecimento pela vitória de Rebeca. Nas redes sociais, pessoas próximas a encheram de elogios.

"Parabéns Aline Wolff, essa medalha também é sua", disse um colega. "Aline, você sabe que merece e hoje tem o reconhecimento do mundo todo. Parabéns! Você é ouro", ressaltou outro. "A psi do Esporte presente no mais alto nível esportivo", afirmou um.

A saúde mental dos atletas passou a ser uma pauta bastante discutida, principalmente após as Olimpíadas de Tóquio, em 2021, depois que a atleta americana Simone Biles desistiu de participar das finais do individual geral devido a bloqueios mentais, mesmo sendo considerada favorita.

Rebeca Andrade chegou a virar meme pela tranquilidade que mostrava durante as competições. A medalhista é estudante de Psicologia, mas teve que trancar o curso para focar nas Olimpíadas de Paris. Ela faz terapia desde os 13 anos.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)