Mulheres com o mesmo nome de medalhistas brasileiras ganham ingresso grátis nos cinemas; saiba mais

Em celebração ao grande desempenho brasileiras e medalhistas olímpicas Rebeca Andrade e Beatriz Souza, a rede de cinemas Cinesystem anunciou que entregará ingressos grátis para todas as mulheres que tiverem o mesmo nome das atletas.

VEJA MAIS:

A promoção, que foi compartilhada pela própria página da rede de cinemas nas redes sociais, vai até o dia 11 de agosto e vale para pessoas que tem Rebeca ou Beatriz no primeiro ou segundo nome.

Ainda de acordo com o cinema, não é preciso que o nome seja escrito exatamente igual ao das medalhistas.

Para validar a cortesia no cinema e fazer parte da promoção, as mulheres devem apresentar um documento oficial com foto.