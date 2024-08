Rebeca Andrade convida Simone Biles para passar o carnaval no Rio

Rebeca Andrade demonstrou toda a sua hospitalidade e carisma brasileiro ao convidar Simone Biles para curtir passar o carnaval no ano que vem, junto com ela no Rio de Janeiro. De acordo com a atleta brasileira, a ginasta estadunidense poderá ficar hospedada em sua casa.

VEJA MAIS:

“Eu não chamei a Simone, tinha chamado a Sunisa [outra atleta da seleção americana], mas só porque não tive a oportunidade. Vai todo mundo para o Rio, curtir o Carnaval. Aí fica lá em casa”, explicou Rebeca em entrevista ao O Globo.

Rebeca, que foi criada em Guarulhos, São Paulo, ainda ressaltou que se Biles tiver vontade, poderá levar a atleta para conhecer restaurantes especiais do estado.

“O Brasil tem muitos cantinhos especiais. (…) São Paulo tem muitos restaurantes, não é? Acho que não tem tantos pontos turísticos, mas os restaurantes são maravilhosos e eu sou taurina! Se eu pudesse, eu ficaria um pouco em cada lugar para levar ela”, disse.

A vontade de Rebeca em levar as colegas de competição de outros países para o Brasil não é nova. No começo deste ano, ela foi uma espécie de “guia turística” da seleção da Alemanha, que conheceu o carnaval.

“Elas foram para o Sambódromo, amaram. Sempre que elas quiserem, a gente convida. Se elas quiserem ir, a gente vai receber”, acrescentou a ginasta.