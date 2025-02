VÍDEO: Professor de futevôlei ensina técnica da 'chapa' e explica execução do movimento

Durante uma aula sobre fundamentos do futevôlei, um professor apresentou a técnica da "chapa", essencial para ataques mais eficazes na modalidade. Ele explicou que o movimento deve seguir um formato de "Z", com a perna elevada ao máximo e a bola posicionada na altura ideal para otimizar o golpe.

A "chapa" está entre as jogadas mais utilizadas no futevôlei, exigindo precisão e controle para execução correta. Segundo o professor, dominar esse fundamento pode influenciar diretamente no desempenho dos jogadores, tornando os ataques mais potentes e desafiadores para a defesa adversária.

VEJA MAIS

Durante a explicação, alunos comentaram sobre a dificuldade da técnica e interagiram com bom humor: "E se o pé é teimoso?", comentou um. "Silêncio, estou estudando!", disse outro. "Assinei o Instagram premium e nem sabia 👏", brincou um terceiro.