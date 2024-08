VÍDEO: Jogadores erram pênaltis de propósito em protesto contra gol anulado

Os jogadores do Caracas decidiram protestar contra um gol anulado de uma forma inusitada. Após um empate em 1 a 1 contra o Deportivo Táchira, nesta quarta-feira, 21, os atletas chutaram todas as cobranças de pênaltis propositalmente para fora. O goleiro Frankarlos Benítez também participou da manifestação e não tentou fazer nenhuma defesa.

O lance que foi motivo do protesto aconteceu no final da partida, aos 53 minutos do segundo tempo, quando o Caracas teve a chance de fazer 2 a 1. O atacante Everardo Rose marcou após cobrança de falta, mas foi assinalado impedimento. Ele comemorou tirando a camisa e levou o segundo amarelo, mesmo com o lance invalidado, e acabou expulso. O lateral Renne Rivas também recebeu vermelho, por reclamação.

As penalidades eram válidas pela Copa del Rey de Marcas, torneio paralelo ao Campeonato Venezuelano. A Liga FutVe criou a disputa por pênaltis ao final de todas as partidas da primeira fase do Campeonato Venezuelano, mesmo que o placar não tenha terminado empatado.

VEJA MAIS

Para a competição de pontos corridos, valeu o empate, com o Táchira na liderança, com 11 pontos, e o Caracas em nono, com 5. Já o time que tiver mais vitórias considerando apenas as penalidades é o campeão da Copa.

Cada equipe pode escolher 10 batedores e um goleiro. Daí, inclusive, a entrada de Benítez na meta do Caracas, mesmo que tenha sido Wuilker Faríñez o arqueiro durante o jogo.

A Liga FutVe ainda não se pronunciou sobre o caso e possíveis punições ao Caracas e seus atletas.