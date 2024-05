Com mais de 50 cobranças, partida em Israel quebra recorde de pênaltis batidos; veja

Uma partida da Terceira Divisão do Campeonato de Israel ficou marcada por um feito no mínimo curioso. O duelo entre o FC Dimona e Shimshon Tel Aviv foi decidido nos pênaltis, com incríveis 56 cobranças, um número inédito em jogos oficiais.

Com isso, a partida entre os times de Israel ficou marcada e quebrou o recorde de cobranças de pênaltis, que segundo o jornal "The Guardian", pertencia ao duelo entre Washington e Bedlington, da Inglaterra.

VEJA MAIS

Em 2022, pela Copa Ernest Armstrong Memorial, os times tinha cobrado 54 tiros ao gol. No fim, Washington venceu por 25 a 24.

No duelo entre o Dimona e o Shimshon Tel Aviv, o jogo terminou empatado em 2 a 2 no tempo normal. Assim, a decisão foi para as penalidades máximas. No total, foram 56 cobranças, sendo 11 erros. Por conta do número alto, os jogadores das duas equipes tiveram que voltar para cobrar os pênaltis pelo menos três vezes.

A vitória ficou o FC Dimona após o goleiro do time de Tel Aviv, na terceira tentativa, errar e perdeu o gol. Assim, a partida terminou em 23 a 22.

Além do caso de Israel e da Inglaterra, na Copa da Namíbia, país africano, o duelo entre KK Palece e Civics teve 48 cobranças. Já no Brasil, o maior registro ocorreu em 2023, quando o Salgueiro se classificou para a segunda fase do Campeonato Pernambucano. Naquela ocasião, foram 34 cobranças.