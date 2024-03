Sem Neymar, Al-Hilal entra para o livro dos recordes por sequência de vitórias; veja

O Al-Hilal, time do atacante brasileiro Neymar, entrou para o Guinness Book, livro dos recordes, nesta quarta-feira (13). O clube árabe venceu o Al-Ittihad por 2 a 0 no jogo de volta das quartas de final da Champions League da Ásia, na última terça (12), em Jedá, e chegou a impressionantes 28 vitórias seguidas, sendo a maior sequência de uma equipe masculina de futebol.

O time da Arabia Saudita é comandado por outro conhecido do público brasileiro, o ex-treinador do Flamengo Jorge Jesus. Curiosamente, Neymar participou de apenas dois jogos com a camisa do Al-Hilal que fazem parte do recorde. Mesmo sem o atacante em campo, a equipe manteve a sequência de triunfos, que começou no dia 25 de setembro de 2023.

Entre as vítimas do Al-Hilal, estão o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, e o próprio Al-Ittihad, de Benzema, que além de ter pedido o último jogo na Champions League da Ásia, também perdeu a partida no Campeonato Saudita por 3 a 1.

Com as 28 vitórias, a equipe ultrapassou a marca do The New Saints, do País de Gales, que havia conquistado 27 triunfos consecutivos em 2016. Agora, a busca do Al-Hillal é pelo recorde geral da modalidade, que pertence ao time feminino do Lyon. Entre 2012 e 2013, a equipe francesa chegou a impressionantes 41 vitórias seguidas.

No Campeonato Saudita, o Al-Hillal é líder, com 65 pontos, 12 a frente do rival Al-Nassr, que é o segundo colocado. Além de Neymar, o time conta com os atacantes Malcom e Michael, e o lateral Renan Lodi.