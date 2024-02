Mesmo com desfalque de Neymar, Al-Hilal se torna time com mais vitórias no mundo

Mesmo com o desfalque de Neymar, o Al-Hilal se consagrou como o time com mais vitórias do mundo no último domingo (18). Em partida contra o Al Raed, por 3 a 0, o clube saudita marcou a vitória no 22° jogo seguido.

Com média de três gols por jogo, o Al-Hilal chegou a 66 golaços em 22 partidas. Além do marco histórico, a defesa do clube também vem se destacando, com apenas 5 gols sofridos. O último jogo em que não saiu com vitória foi em 21 de setembro de 2023, por um empate com o Dhamk por 1 a 1. Já a última derrota foi em agosto de 2023, em um confronto com o Al-Nassr, de Cristiano Ronaldo, por 2 a 1.

Jorge Jesus, treinador do clube saudita, expressou em uma conversa com Neymar, o objetivo de levar a equipe para o Guinness Book. O time precisa de 28 vitórias seguidas para alcançar o marco.

Ainda em recuperação de uma lesão, Neymar vem sendo desfalque do Al-Hilal desde outubro de 2023, após um romper os ligamentos do joelho esquerdo em uma partida do Brasil e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O craque brasileiro retornou aos treinos no último final de semana e permanece em tratamento, sem previsão de volta aos gramados.

Nesta quinta-feira (22), o Al-Hilal luta para manter o recorde em uma disputa contra o Sepahan, pela Champions League Asiática.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)