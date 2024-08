VÍDEO: Torcedor do Vasco escorrega e fratura o pé ao cobrar pênalti em campo

O confronto entre Vasco e Atlético-GO, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário, teve imagens fortes, mas não durante os 90 minutos de jogo. Em uma ação de marketing com sócios do clube, um torcedor vascaíno se lesionou gravemente ao cobrar um pênalti no intervalo da partida e precisou ser retirado de ambulância.

A iniciativa proporcionava aos sócios a experiência de cobrar um pênalti em um dos gols de São Januário. Durante o intervalo, ao correr para a cobrança, o torcedor, ainda não identificado, escorregou e caiu com força sobre o pé esquerdo, fraturando o local.

A equipe médica do estádio entrou em campo imediatamente para prestar os primeiros socorros e o torcedor foi retirado de maca e encaminhado para uma ambulância. A cena inusitada chocou os presentes no estádio e gerou grande repercussão nas redes sociais.

Apesar do susto, o Vasco conseguiu superar o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Lucas Piton ainda no primeiro tempo, e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. O próximo adversário do cruzmaltino será definido por sorteio após a conclusão das oitavas.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)