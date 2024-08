Vasco x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (06/08) pela Copa do Brasil

Vasco x Atlético-GO se enfrentam hoje, terça-feira (06/08), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil . O jogo acontece às 21h45 (horário de Brasília), em São Januário, no Rio de Janeiro. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Vasco x Atlético-GO ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Tv Globo, Premiere, Sportv e Amazon Prime a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Já o Vasco, passou pelo Marcílio Dias na primeira fase, eliminou o Água Santa na fase seguinte, e superou o Fortaleza na última rodada. No jogo de ida, o Cruzmaltino conseguiu um empate no fim do jogo e deixou o confronto em aberto.

O Atlético-GO chegou nas oitavas após vencer o União Rondonópolis na primeira fase, superar o Real FC na segunda fase, e eliminar o Brusque na terceira rodada da competição. O Dragão até saiu na frente no jogo de ida, mas não conseguiu o resultado mais uma vez. O clube não vence há 13 jogos.

VEJA MAIS

Atlético-GO x Vasco​: prováveis escalações

Vasco​: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

Atlético-GO: Pedro Rangel; Roni, Adriano Martins, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Baralhas, Alejo Cruz e Shaylon; Luiz Fernando e Emiliano Rodríguez. Técnico: Umberto Louzer.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Atlético-GO

Copa do Brasil

Local: São Januário, no Rio de Janeiro

Data/Horário: 06 de agosto de 2024, 21h45

(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob a coordenação de Felipe Saraiva.)