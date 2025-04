VÍDEO: jogador é flagrado urinando em placa de publicidade durante jogo entre Bragantino e Cruzeiro

Um episódio inusitado marcou a partida entre RB Bragantino e Cruzeiro, realizada no último domingo (20), no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, São Paulo. Durante o confronto, o atacante Dudu, recém-contratado pelo Cruzeiro para a temporada de 2025, foi flagrado urinando nas placas de publicidade dentro do gramado.

O registro foi feito por torcedores presentes no estádio e rapidamente viralizou nas redes sociais, especialmente no TikTok. O momento gerou repercussão e dividiu opiniões entre internautas. Alguns trataram o caso com bom humor, enquanto outros criticaram a atitude do jogador.

VEJA MAIS

Dudu começou o jogo no banco de reservas e entrou em campo no segundo tempo. Durante uma pausa no jogo, o atacante se afastou discretamente das câmeras principais e foi até uma das placas de publicidade do estádio Nabi Abi Chedid, onde protagonizou o ato.

A partida marcou a despedida oficial do estádio, que será demolido para dar lugar a uma nova arena com capacidade para cerca de 20 mil torcedores. O Bragantino venceu o jogo por 1 a 0, encerrando sua história no antigo estádio com vitória. Por enquanto, Dudu disputou 16 jogos pelo Cruzeiro, contabilizando Brasileirão Betano, Campeonato Mineiro e Copa Sul-Americana.