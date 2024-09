Vídeo: Diego Costa é expulso após brigar em jogo sub-20 do Grêmio

O jogador do Grêmio, Diego Costa, se envolveu em mais uma polêmica. Desta vez, o atacante de 35 anos foi expulso de uma partida de futebol entre categorias de base após brigar com um adversário no jogo sub-20 entre Grêmio e Juventude, realizado na última quarta-feira (11).

No vídeo que circula pelas redes sociais, é possível ver o momento em que o centroavante do tricolor sofre uma falta, parte para cima e agarra o pescoço do meio-campista do Juventude, Davi. Ele recebeu cartão vermelho, e a partida, válida pela Copa Federação Gaúcha de Futebol (FGF), terminou 1 a 0 para o clube de Caxias do Sul.

Diego estava jogando entre os atletas sub-20 para recuperar o ritmo e se recuperar das dores no púbis. Além dele, o veterano Rodrigo Caio também estava na mesma situação. Ambos já estão à disposição do técnico Renato Gaúcho para o jogo de domingo, contra o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro Série A.