VÍDEO: David Luiz se defende de acusação de traição e ameaça após polêmica com suposta amante Jogador do Pafos, no Chipre, nega acusações de traição, ameaça de morte e violência psicológica feitas por Karol Cavalcante e afirma que tomará medidas legais Riulen Ropan 01.09.25 17h20 O zagueiro admitiu ter errado ao trocar mensagens com a jovem. (Foto: Reprodução/Instagram) O zagueiro David Luiz, atualmente jogador do Pafos, do Chipre, teve o nome envolvido em uma polêmica na última semana. O atleta foi acusado de traição e violência psicológica por uma mulher identificada como Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e colocou o jogador em posição de defesa pública. As acusações contra David Luiz Karol afirmou que a aproximação com David Luiz começou em julho, quando o jogador a seguiu no Instagram. As conversas teriam se intensificado, levando a um encontro em Fortaleza, onde o zagueiro morava na época. A suposta amante relatou que o atleta chegou a sugerir um trisal com uma amiga dela, mas que recusou a proposta. Em seu depoimento, Karol também disse ter percebido mudanças de comportamento por parte do jogador, descrevendo atitudes agressivas e que a deixaram insegura. As denúncias incluem ainda ameaça de morte e violência psicológica, o que levou a Justiça a conceder uma medida protetiva em favor da mulher. VEJA MAIS Paysandu anuncia saída de Jorge Benítez após rendimento ruim na temporada Jogador não rendeu o esperado e foi dispensado pela equipe Dado Dolabella se pronuncia após condenação à prisão por agredir ex-namorada No Instagram, Dado disse respeitar 'profundamente todas as mulheres vítimas de violência' A defesa de David Luiz Em pronunciamento nas redes sociais, David Luiz negou as acusações. O ex-jogador da Seleção Brasileira afirmou que nunca ameaçou Karol e nunca esteve no hotel citado por ela. “Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei esta pessoa. Nunca estive no hotel que ela falou que eu tive. Foi disponibilizado o email do hotel para a imprensa, comprovando que eu nunca fui lá”, declarou. O zagueiro admitiu ter errado ao trocar mensagens com a jovem, mas reforçou que não houve encontros presenciais nem ameaças. “Infelizmente as coisas têm saído do controle. Tomarei as medidas legais cabíveis”, concluiu. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Entenda o caso David Luiz O caso envolvendo David Luiz começou quando a jovem Karol Cavalcante afirmou ter iniciado conversas com o jogador em julho, após ser seguida por ele no Instagram. Com o passar dos dias, os dois teriam mantido uma troca frequente de mensagens que levou a um encontro presencial em Fortaleza. Karol relatou que, além das conversas, o atleta chegou a propor um trisal, recusado por ela, e que depois teria passado a adotar um comportamento agressivo, o que resultou em denúncias de ameaça de morte e violência psicológica. Atualmente noivo de Bruna Loureiro, mãe de suas duas filhas, David Luiz nega todas as acusações, admite apenas as conversas virtuais e afirma que tomará medidas legais para se defender. (Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com) 