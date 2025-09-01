Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: David Luiz se defende de acusação de traição e ameaça após polêmica com suposta amante

Jogador do Pafos, no Chipre, nega acusações de traição, ameaça de morte e violência psicológica feitas por Karol Cavalcante e afirma que tomará medidas legais

Riulen Ropan
fonte

O zagueiro admitiu ter errado ao trocar mensagens com a jovem. (Foto: Reprodução/Instagram)

O zagueiro David Luiz, atualmente jogador do Pafos, do Chipre, teve o nome envolvido em uma polêmica na última semana. O atleta foi acusado de traição e violência psicológica por uma mulher identificada como Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante, conhecida como Karol. O caso ganhou repercussão nas redes sociais e colocou o jogador em posição de defesa pública.

As acusações contra David Luiz

Karol afirmou que a aproximação com David Luiz começou em julho, quando o jogador a seguiu no Instagram. As conversas teriam se intensificado, levando a um encontro em Fortaleza, onde o zagueiro morava na época.

A suposta amante relatou que o atleta chegou a sugerir um trisal com uma amiga dela, mas que recusou a proposta. Em seu depoimento, Karol também disse ter percebido mudanças de comportamento por parte do jogador, descrevendo atitudes agressivas e que a deixaram insegura.

As denúncias incluem ainda ameaça de morte e violência psicológica, o que levou a Justiça a conceder uma medida protetiva em favor da mulher.

A defesa de David Luiz

Em pronunciamento nas redes sociais, David Luiz negou as acusações. O ex-jogador da Seleção Brasileira afirmou que nunca ameaçou Karol e nunca esteve no hotel citado por ela.

“Eu nunca ameacei ninguém, nunca ameacei esta pessoa. Nunca estive no hotel que ela falou que eu tive. Foi disponibilizado o email do hotel para a imprensa, comprovando que eu nunca fui lá”, declarou.

O zagueiro admitiu ter errado ao trocar mensagens com a jovem, mas reforçou que não houve encontros presenciais nem ameaças. “Infelizmente as coisas têm saído do controle. Tomarei as medidas legais cabíveis”, concluiu.

Entenda o caso David Luiz

O caso envolvendo David Luiz começou quando a jovem Karol Cavalcante afirmou ter iniciado conversas com o jogador em julho, após ser seguida por ele no Instagram. Com o passar dos dias, os dois teriam mantido uma troca frequente de mensagens que levou a um encontro presencial em Fortaleza. Karol relatou que, além das conversas, o atleta chegou a propor um trisal, recusado por ela, e que depois teria passado a adotar um comportamento agressivo, o que resultou em denúncias de ameaça de morte e violência psicológica. 

Atualmente noivo de Bruna Loureiro, mãe de suas duas filhas, David Luiz nega todas as acusações, admite apenas as conversas virtuais e afirma que tomará medidas legais para se defender.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de oliberal.com)

