Vice-líder na Série D, Águia volta a encarar o Trem-AP, no início do returno

Após voltar ao caminho das vitórias na Série D, o Águia volta a encarar o Trem-AP. Dessa vez, na quarta-feira (14), a partida ocorre em Marabá, às 20h, no Estádio Zinho Oliveira. A partida vem sendo encarada como o ponto de partida para a virada de chave da equipe, que é lanterna do grupo A1.

Titular da equipe, o lateral-direito Foguete reforçou que o foco e dedicação do time estão todos voltados para iniciar um novo capítulo dentro da competição:

"Sabemos que a nossa posição na tabela não é das melhores, mas temos total certeza que vamos voltar com mais foco para este segundo momento da competição. O elenco está com dedicação máxima para reverter isso e buscar a classificação na Série D", disse o defensor.

Aos 28 anos, Pedro Foguete está na primeira temporada defendendo a camisa do Trem. Após passagens pelo futebol do Amazonas e do Rio de Janeiro, ele destaca que o elenco da Locomotiva foi montado pensando em ter força e qualidade para disputar tanto o Brasileirão como o Amapaense, torneio que a equipe ocupa a terceira colocação.

"Temos um elenco grande, muito forte e com muita qualidade. Sabemos que é difícil jogar duas competições ao mesmo tempo, mas estamos sabendo lidar com cada torneio. Vamos sempre dar o nosso máximo para conquistar as vitórias em todos os jogos e reverter esse momento da equipe na temporada", finalizou.

