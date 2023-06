Fora de casa, Águia de Marabá vence o Trem-AP pela Série D

O Águia de Marabá venceu mais uma na Série D do Brasileiro, a primeira desde o título paraense, e se firmou no G4 do grupo 1. O Azulão derrotou o Trem por 1 a 0, gol de Luam Parede, na tarde deste domingo (11), no Estádio Zerão, em Macapá (AP).

Com o resultado, o Águia abriu seis pontos para o Princesa-AM, primeiro time fora do grupo dos quatro clubes que se classificam para a segunda fase (14 contra 8). Já o Trem permaneceu na lanterna, com apenas quatro pontos em sete rodadas.

O jogo

A partida foi definida na eficiência do Águia. O Trem atacou bastante e criou várias chances de gol. Porém, enquanto o goleiro Axel fazia milagres na defesa, o Azulão balançou as redes no único ataque que fez no primeiro. Cruzamento da direita e o centroavante Luam Parede, artilheiro do time, marcou de cabeça.

Próximo confronto

A vitória também permitiu ao Águia continuar apenas dois pontos atrás (16 a 14) do Nacional-AM, que lidera a chave. O Azulão volta a campo na quarta-feira (14), contra o próprio Trem, desta vez no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A partida ocorre a partir das 20h e é válida pela abertura do returno da primeira fase.