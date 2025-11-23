Verstappen vence o GP de Las Vegas e acirra disputa pelo título; Bortoleto abandona

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o GP de Las Vegas, disputado na madrugada deste domingo, e entrou de vez na briga pelo pentacampeonato. Sua situação não poderia ter ficado melhor, já que depois da corrida Lando Norris, líder do Mundial de Pilotos e segundo colocado na prova, e Oscar Piastri, o quarto, foram desclassificados por desgaste excessivo na prancha do assoalho dos carros da McLaren, acima do limite estabelecido pelo regulamento.

Com as punições, George Russell herdou a segunda posição, enquanto Kimi Antonelli, que havia terminado em quinto, foi ao pódio em terceiro lugar. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto se envolveu em um acidente com Lance Stroll, da Aston Martin, logo na largada e abandonou a prova ainda na primeira volta.

Com o resultado, Lando Norris manteve os 390 pontos e Oscar Piastri, 366. Max Verstappen, com os 25 pontos da vitória, alcançou os 366 e empatou com o australiano, além de ter encurtado a distância em relação ao britânico, aproximando-se da dupla na disputa do título.

A próxima parada da Fórmula 1 será em Lusail, no Catar, no próximo fim de semana. Na sexta-feira, 28, os pilotos fazem um único treino livre, às 10h30 (de Brasília), e definem o grid da corrida sprint às 14h30. No sábado, 29, a sprint acontece às 11h, seguida pelo treino classificatório da corrida principal às 15h. No domingo, 30, a largada está marcada para as 13h.

A corrida em Las Vegas começou agitada. Pole position, Norris perdeu posições para Verstappen e Russell logo nos metros iniciais, enquanto Gabriel Bortoleto abandonou após se envolver em uma batida na primeira curva com Lance Stroll - o brasileiro foi punido com a perda de cinco posições no grid no Catar. Lewis Hamilton, partindo apenas da 19ª posição, ganhou sete lugares e fechou a primeira volta em 12º.

Verstappen e Russell ditaram o ritmo nas voltas iniciais, abrindo vantagem sobre Norris, que vinha em terceiro. Mais atrás, Carlos Sainz e Isack Hadjar faziam prova consistente dentro do top 5. Enquanto isso, Piastri lutava para recuperar terreno e aparecia apenas em sétimo, ao passo que Charles Leclerc escalava o pelotão e assumia a quinta colocação.

A partir da volta 18, começaram as paradas. Russell inaugurou o movimento e colocou pneus duros. Piastri seguiu a mesma estratégia, assim como Norris e Sainz, que pararam na volta 23. Leclerc, em ritmo forte, superou Sainz pouco depois. Verstappen fez seu pit stop na volta 26 e voltou ainda à frente de Russell, com cerca de 1s4 de vantagem.

Na volta 32, Verstappen retomou o ritmo forte e abriu diferença confortável sobre Russell, que passou a ser pressionado por Norris. Faltando 15 voltas para o fim, o britânico conseguiu a ultrapassagem e assumiu a segunda posição, mas já estava a 5 segundos do líder da corrida.

Sem mudanças entre os ponteiros até a bandeirada, Verstappen confirmou sua 69ª vitória na carreira e festejou a aproximação do topo da tabela, com chances reais de alcançar seu quinto título mundial.

Confira o resultado final do GP de Las Vegas de Fórmula 1:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1h21min08s429 2º - George Russell (GBR/Mercedes), a 23s546 3º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 30s488 4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 30s678 5º - Carlos Sainz (ESP/Williams), a 34s924 6º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 45s257 7º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 51s134 8º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), a 59s369 9º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min00s635 10º - Oliver Bearman (GBR/Haas), a 1min10s549 11º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 1min25s308 12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 1min26s974 13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min31s702 14º - Liam Lawson (NZE/RB), a 1 volta 15º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 1 volta

Não completaram: Alexander Albon (TAI/Williams), Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber) e Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Desclassificados: Lando Norris (GBR/McLaren) e Oscar Piastri (AUS/McLaren)