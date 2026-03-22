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Verstappen tem vitória anulada na endurance por erro da equipe no uso de pneus

O motivo da desclassificação foi um erro da sua equipe, que utilizou 28 pneus durante a prova, quatro a mais do que os 24 permitidos

Estadão Conteúdo
fonte

Max Verstappen, da Red Bull (Instagram @maxverstappen1)

Depois de vencer de maneira incontestável as quatro horas de Nurburgring neste sábado, em prova válida pela etapa da NLS, (aproveitando a folga no calendário da F-1) e alfinetar as mudanças no regulamento da principal modalidade do automobilismo, Max Verstappen tomou um revés inesperado ao ter sua vitória na Alemanha anulada.

O motivo da desclassificação foi um erro da sua equipe, que utilizou 28 pneus durante a prova, quatro a mais do que os 24 permitidos. Com isso, o primeiro lugar da prova ficou com a Rowe Racing, que foi representada pelos pilotos Dan Harper e Jordan Pepper.

Após a corrida, na análise dos registros, os fiscais que integram a comissão técnica constataram que a equipe do holandês utilizou sete jogos de pneus, ultrapassando o limite permitido de seis para o dia da prova.

Christian Hohenadel, chefe da escuderia Winward, lamentou o episódio. "Infelizmente cometemos um erro interno que não deixou aos comissários outra opção senão excluir o carro vencedor. Difícil de aceitar. Gostaria de pedir desculpas a todos que torceram conosco", afirmou.

Longe de alcançar seus desempenhos de tetracampeão na Fórmula 1, Max Verstappen não poupou a categoria máxima do automobilismo de 'alfinetadas' após conquistar a pole position e vencer as quatro horas de Nurburgring pela NLS neste sábado, 21, que posteriormente seria anulada. Segundo ele, por lá, dá para acelerar com tudo sem ter que se preocupar com a bateria.

A próxima corrida da Fórmula 1 é somente em 29 de março, no GP do Japão, e Verstappen aproveita o intervalo para competir em outras categorias, prática comum do holandês.

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