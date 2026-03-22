Verstappen tem vitória anulada na endurance por erro da equipe no uso de pneus O motivo da desclassificação foi um erro da sua equipe, que utilizou 28 pneus durante a prova, quatro a mais do que os 24 permitidos Estadão Conteúdo 22.03.26 13h12 Max Verstappen, da Red Bull (Instagram @maxverstappen1) Depois de vencer de maneira incontestável as quatro horas de Nurburgring neste sábado, em prova válida pela etapa da NLS, (aproveitando a folga no calendário da F-1) e alfinetar as mudanças no regulamento da principal modalidade do automobilismo, Max Verstappen tomou um revés inesperado ao ter sua vitória na Alemanha anulada. O motivo da desclassificação foi um erro da sua equipe, que utilizou 28 pneus durante a prova, quatro a mais do que os 24 permitidos. Com isso, o primeiro lugar da prova ficou com a Rowe Racing, que foi representada pelos pilotos Dan Harper e Jordan Pepper. Após a corrida, na análise dos registros, os fiscais que integram a comissão técnica constataram que a equipe do holandês utilizou sete jogos de pneus, ultrapassando o limite permitido de seis para o dia da prova. Christian Hohenadel, chefe da escuderia Winward, lamentou o episódio. "Infelizmente cometemos um erro interno que não deixou aos comissários outra opção senão excluir o carro vencedor. Difícil de aceitar. Gostaria de pedir desculpas a todos que torceram conosco", afirmou. Longe de alcançar seus desempenhos de tetracampeão na Fórmula 1, Max Verstappen não poupou a categoria máxima do automobilismo de 'alfinetadas' após conquistar a pole position e vencer as quatro horas de Nurburgring pela NLS neste sábado, 21, que posteriormente seria anulada. Segundo ele, por lá, dá para acelerar com tudo sem ter que se preocupar com a bateria. A próxima corrida da Fórmula 1 é somente em 29 de março, no GP do Japão, e Verstappen aproveita o intervalo para competir em outras categorias, prática comum do holandês. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave automobilismo endurance Verstappen vitória anulada COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 futebol Um dos destaques do Paysandu, Thalyson fala sobre fase e briga por vaga no time Atacante de 19 anos vive bom momento e projeta estreia na Copa Norte 22.03.26 14h30 futebol Paysandu anuncia contratação de goleiro campeão da Copa Grão-Pará Jogador iniciou a temporada no Capitão Poço e vai seguir com o Papão na sequência da temporada 22.03.26 13h45 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 Copa da Liga Inglesa Arsenal x City: onde assistir ao vivo e as escalações pela final da Copa da Liga Inglesa hoje (22) Arsenal e Manchester City jogam pela Copa da Liga Inglesa hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.03.26 12h00 Campeonato Brasileiro Remo x Bahia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/03) pelo Brasileirão Remo e Bahia jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 22.03.26 15h00