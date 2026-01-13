Verstappen revela proximidade com Schumacher na infância: 'Conhecia como Tio Michael'

O piloto Max Verstappen revelou um período de convivência com o alemão Michael Schumacher em sua infância. Em entrevista para o portal suíço Blick, o holandês de 28 anos falou sobre sua proximidade com o ex-piloto de Fórmula 1 no passado.

"Como meu pai (Jos Verstappen) foi companheiro de equipe do Schumacher na Benetton em 1994, as famílias continuaram mantendo contato por muitos anos depois. Chegamos até a passar algumas férias juntos. Eu o conhecia como Tio Michael", contou Verstappen.

Schumacher está internado sob cuidados intensivos desde 2013, quando sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses.

"Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e dava tudo de si. Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada. Na pista, ele era, assim como eu, totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e lhe dava a atenção que ela merecia", completou Verstappen.

Heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher esteve presente na disputa da categoria de forma ininterrupta entre 1991 e 2006, com uma segunda passagem de 2010 a 2012. Ao longo de sua extensa carreira, o alemão defendeu as equipes da Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes.

Em 11 temporadas na F-1, Max Verstappen já soma quatro títulos, além de 71 vitórias em corridas e um total de 127 pódios. O holandês inicia sua trajetória na edição de 2026 no dia 8 de março, quando compete no GP da Austrália.