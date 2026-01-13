Verstappen revela proximidade com Schumacher na infância: 'Conhecia como Tio Michael' Estadão Conteúdo 13.01.26 20h43 O piloto Max Verstappen revelou um período de convivência com o alemão Michael Schumacher em sua infância. Em entrevista para o portal suíço Blick, o holandês de 28 anos falou sobre sua proximidade com o ex-piloto de Fórmula 1 no passado. "Como meu pai (Jos Verstappen) foi companheiro de equipe do Schumacher na Benetton em 1994, as famílias continuaram mantendo contato por muitos anos depois. Chegamos até a passar algumas férias juntos. Eu o conhecia como Tio Michael", contou Verstappen. Schumacher está internado sob cuidados intensivos desde 2013, quando sofreu um acidente enquanto esquiava nos Alpes Franceses. "Ele era um piloto que trabalhava incansavelmente e dava tudo de si. Para ele, só a vitória importava, não importava como fosse alcançada. Na pista, ele era, assim como eu, totalmente focado. Mas em casa, cuidava da família e lhe dava a atenção que ela merecia", completou Verstappen. Heptacampeão da Fórmula 1, Michael Schumacher esteve presente na disputa da categoria de forma ininterrupta entre 1991 e 2006, com uma segunda passagem de 2010 a 2012. Ao longo de sua extensa carreira, o alemão defendeu as equipes da Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. Em 11 temporadas na F-1, Max Verstappen já soma quatro títulos, além de 71 vitórias em corridas e um total de 127 pódios. O holandês inicia sua trajetória na edição de 2026 no dia 8 de março, quando compete no GP da Austrália. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Max Verstapen Michael Schumacher COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 Futebol Remo anuncia contratação de zagueiro ex-Paysandu Leão divulgou a informação na manhã desta segunda-feira (12), pelas redes sociais. 12.01.26 11h50