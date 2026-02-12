Verstappen detona carros novos: 'Sensação não é digna de F-1, é completamente antinatural' O piloto holandês seguiu no seu discurso, afirmou que a adaptação vai acabar acontecendo para todos os seus concorrentes, mas seguiu tecendo críticas para essas novidades Estadão Conteúdo 12.02.26 16h52 Max Verstappen (Instagram @maxverstappen1) Um dos pilotos mais vencedores da história recente da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen fez críticas às novidades da categoria. Depois de liderar os testes de quarta-feira e não ir para a pista nesta quinta, ele fez um desabafo sobre a experiência de se adaptar ao monoposto para esta temporada. "Para ser sincero, pilotar seguindo regras tão complexas, não é divertido. É mais uma questão de gerenciamento, o que não combina muito com a Fórmula 1. Parece com Fórmula E com esteroides. A sensação não é digna, é completamente antinatural ", afirmou o piloto da Red Bull. Verstappen criticou vários pontos desta nova fase da Fórmula 1 e deixou claro que a novidade afeta, de modo direto, a motivação de dar o máximo nas pistas. "Como piloto, não poder pilotar no seu máximo não é agradável, mas cada movimento que você faz afeta o gasto de energia, assim como na Fórmula E, onde tudo gira em torno da eficiência e do gerenciamento". O piloto holandês seguiu no seu discurso, afirmou que a adaptação vai acabar acontecendo para todos os seus concorrentes, mas seguiu tecendo críticas para essas novidades. "Eu só quero dirigir normalmente como deveria ser, sem ter que ficar pensando 'ah, se eu frear um pouco mais ou menos, ou subir ou descer uma marcha' sabe coisas assim, que impactam tanto o desempenho nas retas". Após externar a péssima impressão que teve nestes primeiros testes, o tetracampeão afirmou que, além de ter um bom carro nas mãos, ele também valoriza o prazer em guiar um Fórmula 1. "Um carro vencedor não importa para mim. Precisa ser legal de dirigir também. Acho que nessa altura da minha carreira, também estou explorando outras coisas fora da Fórmula 1 para me divertir. Eu sei que estamos presos com esse regulamento por um tempinho. Então, vamos ver", finalizou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Verstappen carros novos antinatural COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu de 2026 iguala marca negativa de 2018 na primeira fase do Parazão; saiba mais Equipe bicolor já perdeu em 2026 o mesmo número de vezes da primeira fase de 2018, porém, a fase inicial ainda não teve fim 12.02.26 17h11 romance Ex-piloto, Schumacher anuncia noivado com francês após 2 anos de relacionamento O casal também destacou que não comentará detalhes sobre a vida pessoal. Ralf Schumacher é irmão mais novo de Michael Schumacher, também ex-piloto de Fórmula 1 12.02.26 15h31 Futebol Após empate com o Remo, Sampaoli é demitido do Atlético-MG Saída ocorre em meio a um início de ano abaixo das expectativas. 12.02.26 15h21 FUTEBOL Capitão Poço e Águia empatam e ultrapassam o Paysandu na tabela do Parazão Equipes empataram em 1 a 1 em gols oriundos de cobranças de escanteios 12.02.26 13h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Comentarista da Globo diz que gol do Remo contra o Atlético-MG foi mal anulado Ex-árbitro, Paulo César de Oliveira, discordou da decisão da equipe de arbitragem que invalidou o segundo gol do Leão Azul no jogo 12.02.26 11h25 Análise CBF divulga áudios e imagens do VAR em lances polêmicos do jogo entre Remo e Atlético-MG Vídeos mostram as análises do toque de braço no gol anulado e validação do terceiro gol do Galo 12.02.26 10h44 FUTEBOL Remo emite nota e exige 'responsabilidade' da arbitragem, após partida contra Galo; saiba mais Leão Azul não gostou da atuação da arbitragem em jogo contra o Atlético-MG 11.02.26 23h52 Poderia ter sido melhor Osorio lamenta empate no fim, mas exalta competitividade do Remo: 'É uma equipe em formação' Técnico azulino destacou que o time precisa 'aprender' a jogar com o placar a seu favor, mas demostrou otimismo com a evolução da equipe 12.02.26 9h32