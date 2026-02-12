Verstappen detona carros novos: 'Sensação não é digna de F-1, é completamente antinatural'

Um dos pilotos mais vencedores da história recente da Fórmula 1, o holandês Max Verstappen fez críticas às novidades da categoria. Depois de liderar os testes de quarta-feira e não ir para a pista nesta quinta, ele fez um desabafo sobre a experiência de se adaptar ao monoposto para esta temporada.

"Para ser sincero, pilotar seguindo regras tão complexas, não é divertido. É mais uma questão de gerenciamento, o que não combina muito com a Fórmula 1. Parece com Fórmula E com esteroides. A sensação não é digna, é completamente antinatural ", afirmou o piloto da Red Bull.

Verstappen criticou vários pontos desta nova fase da Fórmula 1 e deixou claro que a novidade afeta, de modo direto, a motivação de dar o máximo nas pistas.

"Como piloto, não poder pilotar no seu máximo não é agradável, mas cada movimento que você faz afeta o gasto de energia, assim como na Fórmula E, onde tudo gira em torno da eficiência e do gerenciamento".

O piloto holandês seguiu no seu discurso, afirmou que a adaptação vai acabar acontecendo para todos os seus concorrentes, mas seguiu tecendo críticas para essas novidades.

"Eu só quero dirigir normalmente como deveria ser, sem ter que ficar pensando 'ah, se eu frear um pouco mais ou menos, ou subir ou descer uma marcha' sabe coisas assim, que impactam tanto o desempenho nas retas".

Após externar a péssima impressão que teve nestes primeiros testes, o tetracampeão afirmou que, além de ter um bom carro nas mãos, ele também valoriza o prazer em guiar um Fórmula 1.

"Um carro vencedor não importa para mim. Precisa ser legal de dirigir também. Acho que nessa altura da minha carreira, também estou explorando outras coisas fora da Fórmula 1 para me divertir. Eu sei que estamos presos com esse regulamento por um tempinho. Então, vamos ver", finalizou.