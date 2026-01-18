Venus Williams bate recorde aos 45 anos, mas cai na estreia no Australian Open; Sabalenka passa

Exemplo de resistência e longevidade no mais alto nível do tênis mundial, Venus Williams, de 45 anos, tornou-se a jogadora mais velha a competir no torneio de simples no Australian Open, o primeiro Grand Slam da temporada, neste domingo, em Melbourne. A americana superou a marca da japonesa Kimiko Date, que entrou em quadra aos 44 anos no torneio de 2015.

A ex-número 1 do mundo e dona de sete títulos de Grand Slams na chave de simples conseguiu duas quebras de serviço e chegou a abrir 4 a 0 no terceiro set sobre a sérvia Olga Danilovic, mas a tenista de 24 anos reagiu e venceu a partida de estreia por 6/7 (5/7), 6/3 e 6/4. Williams sacou por 14 minutos no penúltimo game, determinada a se manter na partida, antes de finalmente sucumbir a um terceiro break point.

Atualmente na posição 576 do ranking da WTA, Venus Williams recebeu convite para disputar o Australian Open, torneio que disputou pela primeira vez em 1998, aos 17 anos, e que nunca venceu - foi duas vezes vice-campeã, em 2003 e 2017, derrotada nas duas oportunidades por sua irmã, Serena Williams. A última vitória de Venus no retorno mais recente ao circuito foi em Washington, no ano passado.

Já a atual número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, superou o nervosismo da estreia para iniciar com vitória sua caminhada rumo ao terceiro título do Australian Open. A belarussa cometeu erros no início da partida diante da francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah, 118º colocada do ranking, mas conseguiu a virada antes de deslanchar no jogo.

A campeã do torneio em 2023 e 2024 e vice-campeã no ano passado, derrotada pela americana Madison Keys, perdeu os três primeiros pontos e teve seu primeiro game de serviço quebrado, mas se recuperou e venceu Rajaonah em sets diretos por 6/4 e 6/1.

"Não comecei bem. Ela apareceu e jogou com tudo. Estava jogando muito bem", elogiou Sabalenka em relação à francesa de 20 anos que entrou no torneio com um convite. "Foi um começo complicado. Estou muito feliz por ter encontrado meu ritmo no final do segundo set. Quer dizer, em primeiro lugar, é a primeira partida, certo? Você está sempre tentando se encontrar", acrescentou.

Duas das cabeças de chave do torneio feminino foram eliminadas logo na abertura. Marta Kostyuk, 20ª cabeça de chave, foi derrotada pela francesa Elsa Jacquemot por 2 sets a 1, parciais de 6/7 (4/7), 7/6 (7/4) e 7/6 (10/7), enquanto a turca Zeynep Sönmez, vinda do qualifying, surpreendeu Ekaterina Alexandrova, 11ª cabeça de chave, por 7/5, 4/6 e 6/4.