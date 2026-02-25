Venezuelano do Carabobo denuncia xenofobia no Chile e ironiza: 'Estávamos com fome de gols' Estadão Conteúdo 25.02.26 10h28 O futebol sul-americano não se cansa de registrar casos de discriminação. E a denúncia da vez vem do duelo de volta entre Carabobo e Huachipato, no Chile. Após o duelo de volta da fase prévia da Libertadores, o venezuelano Alexander González foi às redes sociais protestar contra cantos xenofóbicos dos chilenos, que acusavam ele e seus compatriotas de "passarem fome." O jogador compartilhou em suas redes sociais um vídeo da torcida chilena cantando "ele está com fome, o venezuelano está com fome", após o Carabobo avançar com triunfo por 2 a 1 no jogo de volta, após fazer 1 a 0 em seus domínios. "Estávamos com fome de gols", ironizou nas redes sociais. Logo depois, em novo post, em tom sério e crítico, o ato xenofóbico foi totalmente repudiado em denúncia com aula de cidadania. "Algumas coisas merecem viralizar mais do que outras. No entanto, é evidente que estamos vivendo em um mundo de cabeça para baixo. Hoje, nós, venezuelanos, fizemos nossas vozes serem ouvidas aqui no Chile. Somos generalizados como: famintos, venezuelanos, e assim por diante. Eles não percebem que por trás de cada ser humano, existe uma pessoa em luto, uma mãe, uma criança, uma avó oferecendo orações e fazendo inúmeros esforços para que essa pessoa tenha sucesso", iniciou seu post de reprovação, González. "No âmbito esportivo, comentaristas e torcedores falam absurdos sobre os times venezuelanos, discriminando nossas raízes e generalizando mais uma vez. Hoje, espero que os comentaristas venezuelanos também possam se fazer ouvir e dizer tudo o que a vitória nesta partida representa, sem menosprezar ninguém, e afirmar educadamente, como é da nossa natureza e como pessoas que prezam nossa terra, que hoje, sem intenção de ofender, fomos muito superiores em campo", seguiu. Na esperança de uma atitude da Conmebol, que puna o Huachipato, González ainda deu um tapa com luva de pelica nos rivais xenofóbicos. "Não há melhor forma de vingança do que com uma vitória estrondosa, e foi exatamente isso que conquistamos", frisou, ressaltando os cerca de 200 compatriotas presentes para apoiar a equipe. "Venezuelanos que vivem nestas terras, sintam-se orgulhosos e honrados por terem nascido em nossa terra. Vamos em busca de mais!" Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Libertadores fase prévia Huachipato Carabobo xenofobia Alexander González COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mais esportes Brasil terá oito representantes nos Jogos Paralímpicos de Inverno 2026 Entre os convocados está Vitória Machado, do ParaSnowboard, que será a primeira atleta mulher amputada a representar o Brasil em uma edição dos Jogos Paralímpicos de Inverno 25.02.26 11h48 futebol Médico do Remo explica ausência de Diego Hernández contra o Internacional Jogador teve um trauma no joelho e está em tratamento no departamento médico 25.02.26 10h56 Futebol E agora, Osorio cala ou arma os críticos? 25.02.26 10h53 futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Sem Diego Hernández, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o Internacional; confira Clube azulino encara o Colorado nesta quarta-feira (25), no Mangueirão 25.02.26 9h35 perda Jovem promessa do Taekwondo brasileiro, Cauã Batista morre aos 18 anos Cauã estava internado no Hospital Miguel Couto, no Rio, e a família e sua equipe vinham fazendo campanha por doação de sangue nos últimos dias 25.02.26 8h53 FUTEBOL Marcos Braz está próximo de assumir o departamento de futebol de time da Série C Braz deixou o Remo antes da estreia da Série A e segue sem clube no mercado 24.02.26 17h08 Futebol Remo encara o Internacional no Mangueirão em busca da primeira vitória na Série A Leão tenta transformar boa atuação em resultado positivo diante de um Colorado pressionado na tabela 25.02.26 7h30