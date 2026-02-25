Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Venezuelano do Carabobo denuncia xenofobia no Chile e ironiza: 'Estávamos com fome de gols'

Estadão Conteúdo

O futebol sul-americano não se cansa de registrar casos de discriminação. E a denúncia da vez vem do duelo de volta entre Carabobo e Huachipato, no Chile. Após o duelo de volta da fase prévia da Libertadores, o venezuelano Alexander González foi às redes sociais protestar contra cantos xenofóbicos dos chilenos, que acusavam ele e seus compatriotas de "passarem fome."

O jogador compartilhou em suas redes sociais um vídeo da torcida chilena cantando "ele está com fome, o venezuelano está com fome", após o Carabobo avançar com triunfo por 2 a 1 no jogo de volta, após fazer 1 a 0 em seus domínios. "Estávamos com fome de gols", ironizou nas redes sociais. Logo depois, em novo post, em tom sério e crítico, o ato xenofóbico foi totalmente repudiado em denúncia com aula de cidadania.

"Algumas coisas merecem viralizar mais do que outras. No entanto, é evidente que estamos vivendo em um mundo de cabeça para baixo. Hoje, nós, venezuelanos, fizemos nossas vozes serem ouvidas aqui no Chile. Somos generalizados como: famintos, venezuelanos, e assim por diante. Eles não percebem que por trás de cada ser humano, existe uma pessoa em luto, uma mãe, uma criança, uma avó oferecendo orações e fazendo inúmeros esforços para que essa pessoa tenha sucesso", iniciou seu post de reprovação, González.

"No âmbito esportivo, comentaristas e torcedores falam absurdos sobre os times venezuelanos, discriminando nossas raízes e generalizando mais uma vez. Hoje, espero que os comentaristas venezuelanos também possam se fazer ouvir e dizer tudo o que a vitória nesta partida representa, sem menosprezar ninguém, e afirmar educadamente, como é da nossa natureza e como pessoas que prezam nossa terra, que hoje, sem intenção de ofender, fomos muito superiores em campo", seguiu.

Na esperança de uma atitude da Conmebol, que puna o Huachipato, González ainda deu um tapa com luva de pelica nos rivais xenofóbicos. "Não há melhor forma de vingança do que com uma vitória estrondosa, e foi exatamente isso que conquistamos", frisou, ressaltando os cerca de 200 compatriotas presentes para apoiar a equipe. "Venezuelanos que vivem nestas terras, sintam-se orgulhosos e honrados por terem nascido em nossa terra. Vamos em busca de mais!"

