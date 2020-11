Velório de Maradona será na Casa Rosada e deve ter presença de 1 milhão de pessoas

Maior ícone dos esportes e cultural da Argentina, Diego Maradona faleceu nesta quarta-feira depois de sofrer uma parada cardiorespiratória. O governo argentino já fez suas primeiras interceções para promover o último adeus ao ídolo do futebol.

O presidente Alberto Fernández decretou luto oficial de três dias no país inteiro pela morte do ex-jogador. Além disso, Maradona será velado na Casa Rosada, residência oficial do governo argentino. Mas nao para por aí.

O velório, que está previsto para começar na manhã desta quinta-feira, será aberto ao público em meio à pandemia do Covid-19. A projeção oficial do governo é que a cerimônia receba, no mínimo, 1 milhão de pessoas.

Através de suas redes sociais, o presidente Fernández, que era apoiado publicamente por Diego, publicou uma homenagem ao ex-jogador.

- Você nos levou ao mais alto do mundo. Você nos fez imensamente felizes. Você foi o maior de todos. Obrigado por ter existido, Diego. Vamos sentir sua falta o resto da vida - concluiu.