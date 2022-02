O Mundial de Clubes da Fifa 2022 está agitando vários países em muitos continentes. Após grandes partidas, com jogos emocionantes, a data da final da competição já está marcada. O Palmeiras, representante brasileiro no torneio, garantiu vaga na grande decisão e aguarda para saber quem será seu adversário. Veja quando será a final do Mundial de Clubes da Fifa 2022:

Quem será o adversário do Palmeiras no Mundial de Clubes?

Após vencer o Al Ahly, por 2 a 0, o Palmeiras garantiu sua vaga na final do Mundial. Agora, o clube brasileiro aguarda a partida entre Al Hilal x Chelsea para saber quem irá enfrentar na decisão do torneio.

Quando será a final do Mundial de Clubes?

A grande final do Mundial de Clubes da Fifa 2022 será no sábado (12 de fevereiro de 2022), às 13h30 (horário de Brasília).

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)