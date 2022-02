Palmeiras x Chelsea: veja restaurante e bar para assistir, em Belém, ao jogo da final do Mundial

Palmeiras x Chelsea tem movimentado grande parte do Pará não somente pela grandeza do jogo, mas também pela presença do paraense Rony em campo pelo Verdão. Veja onde assistir ao vivo ao jogo em restaurantes e bares de Belém.

Bar para assistir Palmeiras x Chelsea na Final do Mundial de Clubes

D'OPará - Localizado na Avenida Senador Lemos, 102 entre a Doca de Souza Franco e a Tv. Almirante Wandenkolk, no bairro do Umarizal, fica aberto até a 0h. É conhecido por ter bilhar para passar o tempo.

Arena Brasil Bar e Restaurante - Fica na Rua Alacid Nunes, 49, no bairro do Tenoné, em Belém, e seguirá aberto até as 21h.

Seu Menino - Tradicional bar de Belém, fica localizado na avenida Conselheiro Furtado, 2765, no bairro de São Brás. Fecha no início da tarde, mas reabre às 19h.

Restaurante para assistir Palmeiras x Chelsea na Final do Mundial de Clubes

Égua du Buteco - Conhecido pela comida e pela bebida gelada, fica localizado na Avenida Romulo Maiorana, esquina com a Travessa Barão do Triunfo, 1580, no bairro do Marco. Está aberto e seguirá assim até a 0h.

Grill Mix Belém - Tradicional ponto de encontro da capital, fica na Avenida Marquês de Herval, 1166, no bairro da Pedreira. Está aberto e só fecha às 3h.

• Ficou na dúvida com os endereços? Clique aqui e seja guiado pelo mapa (GPS)

Curiosidade de Palmeiras x Chelsea

Palmeiras e Chelsea têm hoje, neste sábado (12/02) a segunda chance para conquistar o Título Mundial de Clubes da Fifa. Ambos falharam nas primeiras vezes em que chegaram à decisão, sempre em uma decisão Brasil x Inglaterra.

O Palmeiras fez um duelo histórico contra o Manchester United em 1999, mas acabou derrotado e amargou o vice-campeonato. Já em 2012, o Chelsea parou na muralha do Corinthians de Tite, Guerrero e companhia e ficou com a medalha de prata.