Palmeiras x Chelsea: onde assistir ao vivo e horário de hoje (12/02) pelo Mundial de Clubes da Fifa

O confronto final do Mundial de Clubes da Fifa será neste sábado (12/02). Após rodadas classificatórias e das semifinais - agitando vários países em muitos continentes - a última partida deu Brasil e será uma disputa entre Palmeiras x Chelsea. A final acontece às 13h30 (horário de Brasília).

Onde assistir ao vivo grátis e online Palmeiras x Chelsea?

Em TV aberta, a partida será transmitida ao vivo pela Band. Na TV fechada, vai passar no canal BandSports. Para quem quer assistir ao vivo online e grátis, a opção é no site oficial da Band. Atenção! Não vai passar em canais como Globo, SporTV e ESPN.

Escalação do Chelsea para o jogo contra o palmeiras

Mendy (Kepa); Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Jorginho, Kovacic (Kanté), Marcos Alonso; Havertz, Ziyech (Mount) e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel.

Escalação do palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa; Dudu e Rony.

Destaque da temporada

O atacante Rony é um dos destaques da temporada. Contratado em 2020 pelo Palmeiras, o jogador segue escalado e pode ser o primeiro paraense campeão do Mundial de Clubes da Fifa.

Craque do time do Chelsea

O meio-campista britânico Mason Mount é considerado um dos principais e melhores jogadores do Chelsea. Nesta temporada, o inglês marcou 7 gols pela Premier League.

Desfalques

Chilwell, Reece James e Chalobah estão lesionados e não participarão da final do Mundial dos Clubes.

Treinador

Além do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel treinou o Borussia Dortmund, o Paris Saint-Gérmain, o Mainz 05 e o VfB Stuttgar. O treinador testou positivo para covid-19 e atualmente se encontra em isolamento, comandando o time à distância.

Curiosidade

Com a vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly-EGI, na semifinal do Mundial, o Palmeiras completou dez partidas de invencibilidade, contabilizando também os cinco duelos sem perder no fim do ano passado. Em jogos fora do Brasil, a série atual é de oito partidas sem perder.