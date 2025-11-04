Veja quando será a 'Batalha dos Sexos' do tênis entre Sabalenka e Kyrgios Estadão Conteúdo 04.11.25 11h18 A "Batalha dos Sexos" do tênis entre Aryna Sabalenka e Nick Kyrgios ganhou data. Nesta terça-feira, a organização da partida de exibição entre os tenistas anunciou que o jogo será realizado no dia 28 de dezembro, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O aguardado duelo colocará frente à frente a atual número 1 do mundo no ranking da WTA contra o jogador australiano, que vai marcar sua volta às quadras após uns meses fora de ação por causa de seguidas contusões. Depois de confirmar sua participação na Batalha dos Sexos, que é um desafio de tênis entre homens e mulheres desde os anos 1970, Kyrgios, famoso não só pelo desempenho, mas também por suas falas polêmicas, afirmou que esta é uma grande oportunidade de aquecer o antagonismo no esporte. "O tênis precisa de mais rivalidades, mais entusiasmo, como a NBA nos anos 1990. Não dá para agradar a todos. Não sou amigo de muitos jogadores e também não tenho interesse em ser", comentou o tenista australiano. Aos 27 anos, a bielorrusa Aryna Sabalenka é um dos grandes nomes do tênis na atualidade. No currículo, ela conquistou quatro títulos de Grand Slams: o Australian Open de 2023 e 2024, e também o US Open de 2024 e 2025. Já Kyrgios contabiliza sete conquistas da ATP na carreira, chegou a ser o 13º do mundo e tem como principal título o Australian Open de 2022 nas duplas masculinas. Atualmente, ele ocupa a 652ª posição no ranking. Está será a quarta edição da Batalha dos Sexos, que surgiu em um contexto de luta por igualdade de gênero no tênis. A primeira partida ocorreu em 1973, entre a australiana Margaret Court e o americano Bobby Riggs, com vitória deste último. No entanto, o evento mais famoso aconteceu no mesmo ano, quatro meses mais tarde, entre Riggs e a americana Billie Jean King, com vitória da tenista. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Batalha dos Sexos Sabalenka Kyrgios COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Paysandu aposta em nomes históricos para tentar sair da crise Alberto Maia e Vandick Lima voltam ao clube com a tarefa de liderar a reformulação após o rebaixamento à Série C 04.11.25 17h50 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 FUTEBOL Diante da Chape, Remo bate recorde de renda no Baenão em 2025; veja arrecadações O Fenômeno Azul deu um show nas arquibancadas do Baenão e bateu o recorde em arrecadação nesta temporada 04.11.25 16h48 MAIS LIDAS EM ESPORTES jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48