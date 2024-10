Veja quais são os times do coração dos prefeitos eleitos nas capitais do Brasil

Com o término do segundo turno das eleições de 2024, realizado neste domingo (27), já sabemos quem serão os 26 prefeitos que governarão as capitais do Brasil. O Núcleo de Esportes de O Liberal decidiu realizar uma pesquisa para descobrir qual é o time do coração de cada um dos candidatos eleitos. Veja!

Confira o time de cada um dos 26 prefeitos:

Rio Branco (AC): Tião Bocalom (PL) - Santos Maceió (AL): João Henrique Caldas (PL) - CSA Macapá (AP): Dr. Furlan (MDB) - Clube do Remo Manaus (AM): David Almeida (Avante) - Botafogo Salvador (BA): Bruno Reis (União) - Vitória Fortaleza (CE): Evandro Leitão (PDT) - Ceará Vitória (ES): Lorenzo Pazolini (Republicanos) - Vitória Goiânia (GO): Sandro Mabel (PL) - Não revelou São Luís (MA): Eduardo Braide (PSD) - Flamengo Cuiabá (MT): Abílio Brunini (PL) - Cuiabá Campo Grande (MS): Adriane Lopes (PP) - Não revelou Belo Horizonte (MG): Fuad Noman (PSD) - Atlético Mineiro Belém (PA): Igor Normando (MDB) - Clube do Remo João Pessoa (PB): Cícero Lucena (PP) - Botafogo da Paraíba Curitiba (PR): Eduardo Pimentel (PSD) - Paraná Recife (PE): João Campos (PSB) - Náutico Teresina (PI): Silvio Mendes (União Brasil) - Vasco Rio de Janeiro (RJ): Eduardo Paes (PSD) - Vasco Natal (RN): Paulinho Freire (União) - América de Natal Porto Alegre (RS): Sebastião Melo (MDB) - Internacional Porto Velho (RO): Léo (Podemos) - Bahia Boa Vista (RR): Arthur Henrique (MDB) - Palmeiras Florianópolis (SC): Topázio Neto (PSD) - Figueirense São Paulo (SP): Ricardo Nunes (MDB) - Palmeiras Aracaju (SE): Emília Corrêa (PL) - Flamengo Palmas (TO): Eduardo Siqueira Campos (Podemos) - Flamengo

VEJA MAIS

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)