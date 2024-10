Delegado Éder Mauro se posiciona após resultado do 2º turno; veja o que ele disse

Com 43,64% dos votos, o candidato Delegado Éder Mauro, do Partido Liberal (PL), não se elegeu em Belém. Os eleitores voltaram às urnas neste domingo (27/10), para o segundo turno desta eleição. No total, o ex-candidato recebeu 326.411 votos, mas o número não foi suficiente para derrotar o seu adversário no pleito, Igor Normando (MDB). Através das suas redes sociais, ele se posicionou sobre o resultado. “Agradeço a Deus por finalizarmos esse processo eleitoral, saindo mais forte do que entramos”, afirma.

Após o encerramento da apuração das urnas, que ocorreu por volta das 17h30, o agora ex-candidato do PL se pronunciaria sobre o resultado em uma coletiva de imprensa. O encontro aconteceria no seu comitê de campanha, localizado na Avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira, mesmo lugar que recebe a festa da vitória de Igor Normando, eleito neste segundo turno para à prefeitura de Belém. O comitê manteve as portas fechadas no decorrer do dia, após a consolidação do resultado. Ao redor, apoiadores de Igor Normando se aglomeravam com caixas de som em festa pela vitória do emedebista.

A conversa foi substituída por uma declaração em vídeo, publicada nas suas redes pessoais, onde agradece pelo número de votos que recebeu. Na mensagem, embalada por uma música calma ao fundo, Éder Mauro agradeceu o número de votos recebidos e afirmou representar uma oposição ao que nomeia como o “lado de lá”, em referência ao seu adversário. Na legenda da postagem ele ainda celebra o crescimento da sua campanha entre o primeiro e o segundo turno.

“Encerrada a apuração pelo Tribunal Regional Eleitoral, que parabenizo pelo trabalho, quero me dirigir às mais de 326 mil pessoas que confiaram o voto a mim, o voto da verdadeira mudança para Belém. Quero me dirigir a cada homem e a cada mulher que estiveram com a gente na rua, que ficaram e nos abraçaram, inclusive as crianças que brincaram conosco. Sem dúvida foi a campanha mais linda já vista dentro desse estado”, declara.

O ex-candidato finaliza sua mensagem afirmando que seguirá trabalhando contra a corrupção e os poderes que prevalecem no estado, mas afirma que fará isso junto de seus apoiadores, por um futuro melhor.

“Nós, sem dúvidas, vamos enfrentar isso em um exército somado com todos vocês, porque 2026 está próximo e nós vamos estar juntos para que a gente possa fazer a diferença em um futuro próximo, não só para Belém e não só para o estado do Pará, mas para o nosso Brasil”, conclui.