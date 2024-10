Após derrota, comitê de Éder Mauro permanece fechado; veja

Após perder a disputa à prefeitura de Belém, o comitê de Éder Mauro se mantém fechado na noite deste domingo (27/10). O deputado federal do Partido Liberal (PL) perdeu as eleições no segundo turno para Igor Normando, do Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Igor teve 95.074 votos a mais do que Éder. A reportagem esteve no local após a assessoria do candidato informar que ele receberia a imprensa no local após o término da apuração.

O comitê do ex-candidato fica na Pedreira, próximo à Aldeia Cabana. Esse espaço, por sua vez, recebe a festa da vitória de Igor Normando. Éder Mauro teve 46,64% dos votos, enquanto o prefeito eleito recebeu 56,36%.

O comitê do Éder Mauro permanece fechado após derrota nas Eleições 2024 (Divulgação)

A capital paraense registrou 790.159 votos, sendo 747.896 válidos, 26.210 nulos e 16.053 em branco. Igor Normando recebeu 421.485 votos e Éder Mauro, 326.411.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)