Veja a tabela completa de todos os jogos no Brasileirão 2026 do São Paulo

Com a divulgação do calendário e regulamento do Brasileirão 2026 pela CBF, na última segunda-feira, 15, o São Paulo conheceu sua tabela de jogos no torneio nacional do ano que vem. O primeiro compromisso do time tricolor será contra o Flamengo, em casa. Logo na segunda rodada, a equipe encara o Santos no clássico San-São, fora de casa.

Na 8ª rodada, o time comandado por Hernán Crespo enfrenta o Palmeiras, no MorumBis, no Choque-Rei. Já o Majestoso, contra o Corinthians, será na 15ª rodada, na Neo Química Arena.

No ano que vem, o Campeonato Brasileiro terá uma pausa entre as 18ª e 19ª rodadas, do dia 2 de junho a 21 de julho por causa da Copa do Mundo, que será realizado justamente neste período.

O Brasileirão 2026 será o primeiro a contar com o Sistema de Sustentabilidade Financeira (SSF), o fair-play financeiro da CBF, no regulamento. Segundo a entidade, as regras serão implementadas de forma progressiva até 2029.

CONFIRA OS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO 2026:

1ª rodada: São Paulo x Flamengo (C*) - 28/01 ou 29/01

2ª rodada: Santos x São Paulo (F*) - 04/02 ou 05/02

3ª rodada: São Paulo x Grêmio (C) - 11/02 ou 12/02

4ª rodada: Coritiba x São Paulo (F) - 25/02 ou 26/02

5ª rodada: São Paulo x Chapecoense (C) - 11/03 ou 12/03

6ª rodada: Red Bull Bragantino x São Paulo (F) - 14/03, 15/03 ou 16/03

7ª rodada: Atlético-MG x São Paulo (F) - 18/03 ou 19/03

8ª rodada: São Paulo x Palmeiras (C) - 21/03, 22/03 ou 23/03

9ª rodada: Internacional x São Paulo (F) - 01/04 ou 02/04

10ª rodada: São Paulo x Cruzeiro (C) - 04/04, 05/04 ou 06/04

11ª rodada: Vitória x São Paulo (F) - 11/04, 12/04 ou 13/04

12ª rodada: Vasco x São Paulo (F) - 18/04, 19/04 ou 20/04

13ª rodada: São Paulo x Mirassol (C)- 25/04, 26/04 ou 27/04

14ª rodada: São Paulo x Bahia (C) - 02/05, 03/05 ou 04/05

15ª rodada: Corinthians x São Paulo (F) - 09/05, 10/05 e 11/05

16ª rodada: Fluminense x São Paulo (F) - 16/05, 17/05 ou 18/05

17ª rodada: São Paulo x Botafogo (C) - 23/05, 24/05 ou 25/05

18ª rodada: Remo x São Paulo (F) - 30/05, 31/05 ou 01/06

19ª rodada: São Paulo x Athletico-PR (C) - 22/07 ou 23/07

20ª rodada: Flamengo x São Paulo (F)- 25/07, 26/07 ou 27/07

21ª rodada: São Paulo x Santos (C) - 29/07 ou 30/07

22ª rodada: Grêmio x São Paulo (F) - 08/08, 09/08 ou 10/08

23ª rodada: São Paulo x Coritiba (C) - 15/08, 16/08 ou 17/08

24ª rodada: Chapecoense x São Paulo (F) - 22/08, 23/08 ou 24/08

25ª rodada: São Paulo x Red Bull Bragantino (C) - 29/08, 30/08 ou 31/08

26ª rodada: São Paulo x Atlético-MG (C) - 05/09, 06/09 ou 07/09

27ª rodada: Palmeiras x São Paulo (F) - 12/09, 13/09 ou 14/09

28ª rodada: São Paulo x Internacional (C) - 19/09, 20/09 ou 21/09

29ª rodada: Cruzeiro x São Paulo (F) - 07/10 ou 08/10

30ª rodada: São Paulo x Vitória (C) - 10/10, 11/10 ou 12/10

31ª rodada: São Paulo x Vasco (C) - 17/10, 18/10 ou 19/10

32ª rodada: Mirassol x São Paulo (F) - 24/10, 25/10 ou 26/10

33ª rodada: Bahia x São Paulo (F) - 28/10 ou 29/10

34ª rodada: São Paulo x Corinthians (C) - 04/11 ou 05/11

35ª rodada: São Paulo x Fluminense (C) - 18/11 ou 19/11

36ª rodada: Botafogo x São Paulo (F) - 21/11, 22/11 ou 23/11

37ª rodada: São Paulo x Remo (C) - 28/11 ou 29/11

38ª rodada: Athletico-PR x São Paulo (F) - 02/12

C*: em casa; F*: fora de casa