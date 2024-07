Vasco vence o Fortaleza e se distancia da zona de rebaixamento do Brasileirão

A diretoria do Vasco ainda não definiu se efetiva Rafael Paiva ou se segue buscando um novo técnico, mas o cruz-maltino nunca esteve tão sólido na temporada como nesta segunda passagem do interino. Nesta quarta-feira, São Januário foi palco de mais uma partida boa e competitiva, com vitória por 2 a 0 sobre um perigoso Fortaleza (que teve um expulso ainda no primeiro tempo), resultado que dá um respiro no Brasileirão. Mateus Carvalho e Vegetti marcaram.

Com a vitória, o Vasco chegou aos 14 pontos e se afastou da zona de rebaixamento. Vai para um compromisso complicado, contra o Internacional, na reabertura do Beira-Rio, no próximo domingo, com muita confiança, mas com desfalques dos suspensos Maicon, David, Lucas Piton e Hugo Moura.

Foi o primeiro jogo do Vasco sem sofrer gols desde o empate contra o Cruzeiro, no último dia 16.

Se no clássico contra o Botafogo, uma das principais histórias foi a insatisfação de Payet ao ser substituído- Paiva falou em minutagem programada -, desta vez, o camisa 10 iniciou como titular. Mas durou pouco.

Ainda no primeiro tempo, quando o cruz-maltino costurava boas investidas de ataque, acabou perdendo o francês. Desta vez, por um problema físico que se concretizou: dores na coxa direita, a mesma na qual vinha tratando um estiramento muscular de grau 2. JP entrou em seu lugar.

As ausências de Payet, que só atuou em cinco dos 14 jogos do cruz-maltino no Brasileiro, deixam o Vasco sem seu toque de qualidade pelo meio e menos força no último passe. Por outro lado, têm dado espaço a novas formações do meio do Vasco.

Nesta quarta-feira, Mateus Carvalho fazia ótimo jogo no primeiro tempo mesmo antes de abrir o placar. Fechava espaços e encontrava soluções no último terço do campo. Foi recompensado com um golaço, em belo chute da entrada da área, seu segundo no campeonato.

A entrada de JP também ajudou a dar consistência defensiva e mais força na disputa pela primeira bola.

O meio-campo consistente, característica desse segundo trabalho interino de Paiva, deu espaço para espetadas dos pontas e dos laterais. Nesta quarta, David fez ótimo primeiro tempo, enquanto Adson provocou a expulsão de Hércules numa entrada violenta quando tinha o campo todo para avançar.

Em paralelo aos pontos positivos, há necessidade de ajustes, principalmente nas decisões e nas finalizações. O cruz-maltino enfileirou chances perdidas nos dois inícios de tempo, mesmo quando a partida tinha 11 contra 11.

As dificuldades em abrir o placar ou mesmo ampliar deram boas chances ao Fortaleza, sempre perigoso aproveitando espaços nos corredores e bolas longas. Léo Jardim chegou a fazer grande defesa em chance de Breno Lopes, que saiu de frente para o gol.

Se os primeiros minutos foram de dificuldades, o Vasco tem um atacante que resolve partidas. Artilheiro do time no Brasileirão, Vegetti chegou ao sexto gol na sua especialidade: de cabeça. Em cobrança de escanteio de Lucas Piton, se antecipou à defesa do Fortaleza para fazer o segundo do Vasco e tranquilizar a partida.

Horas antes da partida, o prefeito Eduardo Paes assinou a sanção ao projeto de lei 142-A/2023, que autoriza e garante recursos para a reforma do estádio de São Januário, casa do Vasco, via transferência de potencial construtivo.

"Durante três anos, discutimos esse projeto, debatemos e mandamos para a Câmara de Vereadores esse enorme desafio, aprovar uma lei que permitisse financiar o novo São Januário", disse.

A obra, orçada em cerca de R$ 500 milhões, tem previsão de início para dezembro deste ano ou janeiro do ano que vem, com duração estimada em pelo menos dois anos.