Vanderson e cortado de amistosos contra Coreia e Japão e Ancelotti chama botafoguense Vitinho

Menos de 24 horas após anunciar os 26 convocados para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul (dia 10) e Japão (14), o técnico italiano Carlo Ancelotti já teve de modificar sua lista por causa da contusão de Vanderson, do Monaco, que se machucou na rodada da Champions. Para a vaga, Vitinho, do Botafogo, foi o escolhido.

"É seleção! Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na seleção brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão. Parabéns, Vitinho", anunciou o Botafogo em suas redes sociais.

Vitinho é apenas o terceiro jogador do futebol nacional convocado para a próxima Data Fifa. Na lista anunciada na terça-feira, Ancelotti havia chamado o goleiro Hugo Souza, que deve atuar contra os japoneses no dia 14 e desfalcar o Corinthians no clássico com o Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno.

Pela segunda vez em três chamados de Ancelotti que Vitinho substituirá Vanderson. No fim de agosto, o jogador do Monaco sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e acabou cortado dos jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das Eliminatórias sul-americanas. Ele disputará a posição com Wesley, ex-Flamengo e atualmente na Roma.

Vanderson, desta vez, sofreu uma contusão muscular no posterior da coxa. Com somente 20 minutos do jogo contra o Manchester City, o brasileiro saiu carregado e já sentou na beirada do campo chorando bastante, acusando o grave problema.