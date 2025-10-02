Vanderson e cortado de amistosos contra Coreia e Japão e Ancelotti chama botafoguense Vitinho Pela segunda vez em três convocações de Ancelotti, Vitinho substituirá Vanderson. Estadão Conteúdo 02.10.25 14h48 Menos de 24 horas após anunciar os 26 convocados para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul (dia 10) e Japão (14), o técnico italiano Carlo Ancelotti já teve de modificar sua lista por causa da contusão de Vanderson, do Monaco, que se machucou na rodada da Champions. Para a vaga, Vitinho, do Botafogo, foi o escolhido. "É seleção! Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na seleção brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão. Parabéns, Vitinho", anunciou o Botafogo em suas redes sociais. Vitinho é apenas o terceiro jogador do futebol nacional convocado para a próxima Data Fifa. Na lista anunciada na terça-feira, Ancelotti havia chamado o goleiro Hugo Souza, que deve atuar contra os japoneses no dia 14 e desfalcar o Corinthians no clássico com o Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno. Pela segunda vez em três chamados de Ancelotti que Vitinho substituirá Vanderson. No fim de agosto, o jogador do Monaco sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e acabou cortado dos jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das Eliminatórias sul-americanas. Ele disputará a posição com Wesley, ex-Flamengo e atualmente na Roma. Vanderson, desta vez, sofreu uma contusão muscular no posterior da coxa. Com somente 20 minutos do jogo contra o Manchester City, o brasileiro saiu carregado e já sentou na beirada do campo chorando bastante, acusando o grave problema. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol seleção brasileira Coreia do Sul Japão Vitinho Vanderson COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Parazão de 2026 terá menos datas e formato de competição inédito; saiba detalhes Novo torneio tem a forma de disputa da primeira fase acordada entre as equipes. Há discussão, no entanto, sobre o regulamento da etapa final. 02.10.25 13h55 Futebol Remo tem seis jogadores pendurados para a partida contra o Operário-PR Time azulino encara o Fantasma no próximo domingo (5), em jogo válido pela 30ª rodada da Série B 02.10.25 12h44 Círio de Nazaré Torcedores do Paysandu levam água aos romeiros do Círio pelo 4º ano seguido; saiba como ajudar Interessados em contribuir com garrafas de água podem fazer doações até 9 de outubro; veja os pontos de coleta e contatos 02.10.25 12h02 Futebol Em entrevista, Braz fala sobre a construção do CT do Remo: 'Vamos começar a fazer' Executivo azulino não deu prazos para o início das obras, mas afirmou que o clube deve iniciar a construção em breve 02.10.25 12h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES 30ª RODADA Com retorno de Rossi, Paysandu pega o Cuiabá na Curuzu; veja prováveis escalações O técnico Márcio Fernandes, provavelmente, ainda não contará com o atacante Diogo Oliveira, artilheiro do time, que ficou de fora no jogo passado por causa de uma lesão 02.10.25 7h00 Futebol Por meio de nota, Remo explica déficit financeiro de R$ 13 milhões: 'Não é prejuízo' Clube azulino divulgou o Balanço Financeiro de 2024 na última terça-feira (30) 02.10.25 10h11 Futebol Nova audiência entre Hélio dos Anjos e Paysandu termina com multa por misoginia; entenda O processo movido pelo treinador contra o seu ex-clube ganhou novos contornos em audiência nesta terça-feira (30) 30.09.25 18h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (02/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Europa League e Conference League movimentam o futebol nesta quinta-feira 02.10.25 7h00