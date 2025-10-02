Capa Jornal Amazônia
Vanderson e cortado de amistosos contra Coreia e Japão e Ancelotti chama botafoguense Vitinho

Pela segunda vez em três convocações de Ancelotti, Vitinho substituirá Vanderson.

Estadão Conteúdo

Menos de 24 horas após anunciar os 26 convocados para os amistosos do Brasil contra Coreia do Sul (dia 10) e Japão (14), o técnico italiano Carlo Ancelotti já teve de modificar sua lista por causa da contusão de Vanderson, do Monaco, que se machucou na rodada da Champions. Para a vaga, Vitinho, do Botafogo, foi o escolhido.

"É seleção! Lateral-direito do Fogão, Vitinho é convocado para representar o Botafogo na seleção brasileira! O defensor alvinegro disputará os amistosos contra Coreia e Japão. Parabéns, Vitinho", anunciou o Botafogo em suas redes sociais.

Vitinho é apenas o terceiro jogador do futebol nacional convocado para a próxima Data Fifa. Na lista anunciada na terça-feira, Ancelotti havia chamado o goleiro Hugo Souza, que deve atuar contra os japoneses no dia 14 e desfalcar o Corinthians no clássico com o Santos, e o zagueiro Fabrício Bruno.

Pela segunda vez em três chamados de Ancelotti que Vitinho substituirá Vanderson. No fim de agosto, o jogador do Monaco sofreu uma lesão na panturrilha esquerda e acabou cortado dos jogos contra Chile e Bolívia no encerramento das Eliminatórias sul-americanas. Ele disputará a posição com Wesley, ex-Flamengo e atualmente na Roma.

Vanderson, desta vez, sofreu uma contusão muscular no posterior da coxa. Com somente 20 minutos do jogo contra o Manchester City, o brasileiro saiu carregado e já sentou na beirada do campo chorando bastante, acusando o grave problema.

.
