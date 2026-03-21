Vanderlei Luxemburgo apresenta melhora após internação, mas continua sob cuidados na UTI Estadão Conteúdo 21.03.26 14h07 Hospitalizado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Santa Thereza, em Palmas, capital do Tocantins, o ex-técnico Vanderlei Luxemburgo apresentou evolução no seu estado de saúde desde que foi internado, na sexta-feira, com um quadro de infecção pulmonar. O treinador de 73 anos está estável, com respiração normal e pressão sob controle, mas vai continuar sendo observado na UTI para dar prosseguimento ao tratamento. A expectativa é que ele passe o final de semana no hospital. Nesta quinta-feira, 19, Luxemburgo foi oficializado pelo Podemos como pré-candidato ao Senado Federal pelo Tocantins, em anúncio feito por Renata Abreu, presidente nacional do partido. Em 2022, ele tentou disputar exatamente a mesma vaga pelo PSB, mas acabou preterido pelo partido. Por conta disso, ele teve de adiar todos os seus compromissos neste fim de semana, segundo a sua assessoria. A tendência é que o ex-treinador sua agenda assim que estiver totalmente restabelecido do problema de saúde. Um dos treinadores mais vitoriosos na história do futebol brasileiro, Luxemburgo acumulou diversos títulos do Campeonato Brasileiro por clubes como Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro - equipe pela qual também conquistou a Copa do Brasil. Pela seleção brasileira, ele conquistou a Copa América de 1999 e tem ainda uma passagem como técnico no Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Luxemburgo internação melhora COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Presidente da FPF participa de encontro nos Estados Unidos e será um dos palestrantes Presidente da FPF participa de encontro em Boston sobre futuro e impacto social no futebol 20.03.26 16h05 SEGURANÇA PÚBLICA Remo x Bahia terá mais de 800 agentes de segurança e trânsito sofre alterações; saiba mais Partida no Mangueirão, em Belém, contará com esquema especial de policiamento e mudanças no trânsito 20.03.26 15h42 finalizado Paraense já fez Chuck Norris desmaiar em treino de jiu-jítsu; Hélio Gracie foi referência mundial Hélio Gracie, nascido em Belém, venceu ator em demonstração no Rio de Janeiro. Artista morreu aos 86 anos 20.03.26 15h41 FUTEBOL Vídeo: Torcida do Flamengo provoca remistas no Maracanã: 'Ão, ão, ão Segunda Divisão' Torcedores do clube carioca não perdoaram a situação ruim do Remo na tabela da Série A 20.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (21/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 21.03.26 7h00 SAIBA MAIS Paysandu inicia venda de ingressos para estreia na Copa Norte Jogo acontece na próxima terça-feira (24), às 20h30, contra o Grêmio Atlético Sampaio, no Modelão, em Castanhal 20.03.26 20h58 BRASILEIRÃO Bahia pode ter desfalques importantes contra o Remo no Mangueirão Everton Ribeiro, Willian José, Kanu e Gilberto são as dúvidas de Rogério Ceni para o confronto 20.03.26 19h37 Futebol Da base ao profissional, Matheus Capixaba ganha espaço no Paysandu Jovem de 20 anos teve boa entrada contra a Portuguesa e reforça confiança após primeiras oportunidades no time principal 20.03.26 17h36