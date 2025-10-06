Uefa aprova 'com relutância' partida entre Barcelona e Villarreal em Miami por LaLiga

Apesar de ser contrária à proposta inicial, a Uefa aprovou nesta segunda-feira, 6, que partidas de LaLiga (Campeonato Espanhol) e Serie A (Campeonato Italiano) sejam disputadas fora da Europa, com caráter excepcional. A entidade, no entanto, se mostrou contrária à decisão e afirmou que partidas nacionais devem ser disputadas no "solo europeu". Estas serão as primeiras vezes em que um jogo de liga nacional europeia é realizada fora do continente - com exceção de territórios ultramarinos.

"Uefa reiterou a sua clara oposição à realização de jogos da liga nacional fora do seu país de origem", afirmou a entidade por meio de comunicado. Ao longo do último mês, a Uefa realizou consultas com as partes interessadas, após as federações espanhola e italiana entrarem com os pedidos quanto à realização das partidas no exterior.

A entidade apontou que não há um consenso, nem um apoio generalizado de torcedores, ligas, clubes e jogadores quanto ao conceito de que partidas de ligas nacionais sejam disputadas fora da Europa. Entretanto, pelo regulamento da Fifa, que passa por revisão, não ser "suficientemente claro", a Uefa decidiu aprovar, excepcionalmente e com relutância, as duas partidas fora do continente.

"Os jogos da liga devem ser disputados em casa; qualquer outra coisa privaria os torcedores leais que frequentam os jogos e poderia introduzir elementos distorcivos nas competições", afirmou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa. "Embora seja lamentável ter que permitir que esses dois jogos sejam disputados, essa decisão é excepcional e não deve ser vista como um precedente."

O duelo entre Barcelona e Villarreal, planejado para ocorrer em Miami, em dezembro, foi o grande centro do debate ao longo dos últimos meses. Ele já havia tido aprovação dos órgãos regulatórios da Fifa e da Federação Espanhola (RFEF), além de La Liga, esta que iniciou o projeto para que a partida ocorresse nos Estados Unidos. No entanto, o Real Madrid protestou quanto ao tema.

Além disso, anunciou à época ter tomado três medidas concretas: pediu à Fifa que não autorize o jogo sem o consentimento de todos os times; solicitou à Uefa que reforce o critério adotado em 2018, impedindo partidas de competições nacionais fora do território espanhol; e acionou o Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) para que não conceda a autorização administrativa necessária.

Barcelona e Villarreal deve ocorrer no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Além desta partida, Milan e Como já havia obtido aprovação da Federação Italiana e tem caminho livre para ser disputado na cidade de Perth, na Austrália, em 2026.

EPISÓDIO NÃO É INÉDITO Este serão os primeiros jogos de ligas nacionais a serem disputados fora da Europa. No entanto, não é a primeira vez em que a La Liga flerta com a possibilidade de um jogo além do território espanhol. Na temporada 2018/2019, Barcelona e Girona estiveram próximos de levar o confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, para Miami. Os clubes já haviam dado o aval para a experiência, mas ainda precisavam da aprovação de esferas superiores (Fifa e RFEF) para seguir com o projeto.

À época, a La Liga iniciou uma campanha para promover a partida e convencer os órgãos superiores. "Imaginar Suárez, Coutinho, Stuani, Portu e outros competindo juntos aqui em casa. Uma partida real da Liga, com pontos em jogo, entre os atuais campeões, o Barcelona, e o Girona, em 26 de janeiro de 2019. Só tem um problema. Algumas das pessoas chaves na decisão dizem falsamente que não será bom para o jogo", dizia a petição.

O imbróglio fez com que o Barcelona se retirasse do projeto, já que Fifa e Uefa vinham se mostrando contrárias. "O Barcelona estava e está disposto a viajar para Miami e aceitou que os benefícios sejam divididos entre todos os times da primeira e segunda divisão, seguindo os mesmos critérios de distribuição de direitos televisivos, mas considera que, até um acordo ser alcançado entre todos os envolvidos, este projeto não terá como prosperar", afirmou.