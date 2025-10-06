Uefa aprova 'com relutância' partida entre Barcelona e Villarreal em Miami por LaLiga Estadão Conteúdo 06.10.25 16h23 Apesar de ser contrária à proposta inicial, a Uefa aprovou nesta segunda-feira, 6, que partidas de LaLiga (Campeonato Espanhol) e Serie A (Campeonato Italiano) sejam disputadas fora da Europa, com caráter excepcional. A entidade, no entanto, se mostrou contrária à decisão e afirmou que partidas nacionais devem ser disputadas no "solo europeu". Estas serão as primeiras vezes em que um jogo de liga nacional europeia é realizada fora do continente - com exceção de territórios ultramarinos. "Uefa reiterou a sua clara oposição à realização de jogos da liga nacional fora do seu país de origem", afirmou a entidade por meio de comunicado. Ao longo do último mês, a Uefa realizou consultas com as partes interessadas, após as federações espanhola e italiana entrarem com os pedidos quanto à realização das partidas no exterior. A entidade apontou que não há um consenso, nem um apoio generalizado de torcedores, ligas, clubes e jogadores quanto ao conceito de que partidas de ligas nacionais sejam disputadas fora da Europa. Entretanto, pelo regulamento da Fifa, que passa por revisão, não ser "suficientemente claro", a Uefa decidiu aprovar, excepcionalmente e com relutância, as duas partidas fora do continente. "Os jogos da liga devem ser disputados em casa; qualquer outra coisa privaria os torcedores leais que frequentam os jogos e poderia introduzir elementos distorcivos nas competições", afirmou Aleksander Ceferin, presidente da Uefa. "Embora seja lamentável ter que permitir que esses dois jogos sejam disputados, essa decisão é excepcional e não deve ser vista como um precedente." O duelo entre Barcelona e Villarreal, planejado para ocorrer em Miami, em dezembro, foi o grande centro do debate ao longo dos últimos meses. Ele já havia tido aprovação dos órgãos regulatórios da Fifa e da Federação Espanhola (RFEF), além de La Liga, esta que iniciou o projeto para que a partida ocorresse nos Estados Unidos. No entanto, o Real Madrid protestou quanto ao tema. Além disso, anunciou à época ter tomado três medidas concretas: pediu à Fifa que não autorize o jogo sem o consentimento de todos os times; solicitou à Uefa que reforce o critério adotado em 2018, impedindo partidas de competições nacionais fora do território espanhol; e acionou o Conselho Superior de Esportes da Espanha (CSD) para que não conceda a autorização administrativa necessária. Barcelona e Villarreal deve ocorrer no Hard Rock Stadium, em Miami, na Flórida. Além desta partida, Milan e Como já havia obtido aprovação da Federação Italiana e tem caminho livre para ser disputado na cidade de Perth, na Austrália, em 2026. EPISÓDIO NÃO É INÉDITO Este serão os primeiros jogos de ligas nacionais a serem disputados fora da Europa. No entanto, não é a primeira vez em que a La Liga flerta com a possibilidade de um jogo além do território espanhol. Na temporada 2018/2019, Barcelona e Girona estiveram próximos de levar o confronto, válido pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol, para Miami. Os clubes já haviam dado o aval para a experiência, mas ainda precisavam da aprovação de esferas superiores (Fifa e RFEF) para seguir com o projeto. À época, a La Liga iniciou uma campanha para promover a partida e convencer os órgãos superiores. "Imaginar Suárez, Coutinho, Stuani, Portu e outros competindo juntos aqui em casa. Uma partida real da Liga, com pontos em jogo, entre os atuais campeões, o Barcelona, e o Girona, em 26 de janeiro de 2019. Só tem um problema. Algumas das pessoas chaves na decisão dizem falsamente que não será bom para o jogo", dizia a petição. O imbróglio fez com que o Barcelona se retirasse do projeto, já que Fifa e Uefa vinham se mostrando contrárias. "O Barcelona estava e está disposto a viajar para Miami e aceitou que os benefícios sejam divididos entre todos os times da primeira e segunda divisão, seguindo os mesmos critérios de distribuição de direitos televisivos, mas considera que, até um acordo ser alcançado entre todos os envolvidos, este projeto não terá como prosperar", afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Uefa LaLiga Serie A Estados Unidos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Chances de rebaixamento do Paysandu caem para 94% após empate com o Cuiabá Papão encerrou sequência negativa de 11 jogos sem vencer e tenta reagir na reta final da Série B 06.10.25 15h41 futebol Remo chega ao 'número mágico' e encaminha permanência na Série B Clube azulino atinge o primeiro objetivo da temporada e ainda mantém vivo o sonho do acesso 06.10.25 12h39 Futebol Remo suspende adesão de novos sócios e detalha check-in para jogo contra o Athletico-PR Leão define valor do ingresso para não-sócios e reforça a obrigatoriedade do check-in para a partida de quinta (9). 06.10.25 11h50 Reencontro com a rede Autor de gol da vitória do Remo, Jaderson marca pela primeira vez após lesão na cabeça Volante azulino estava sem marcar há sete meses e decidiu o duelo contra o Operário-PR no último domingo (5) 06.10.25 11h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES SITUAÇÃO Treinador do Remo fala sobre lesão de Marcelo Rangel ainda no primeiro tempo contra o Operário-PR O camisa 88 sentiu dores na coluna depois de disputar uma bola pelo alto com um atacante adversário e é dúvida para a próxima partida 05.10.25 21h07 Futebol Remo perde uma posição na tabela, mas diminui distância para o G-4; confira Leão Azul venceu o Operário-PR fora de casa e garantiu mais três pontos na Série B 06.10.25 8h37 Futebol Com ingresso três vezes mais caro, Remo inicia venda para jogo contra o Athletico-PR no Baenão Leão Azul volta a jogador no estádio azulino e a promessa é casa cheia 06.10.25 9h55 Futebol Ex-diretor do Paysandu denuncia ‘famílias’ que dominam política e finanças do clube O empresário e ex-diretor Fred Carvalho entrou com ação no Ministério Público, acusando o ex-presidente Maurício Ettinger de gestão temerária, além disso, ele denuncia o uso de 'cabritos' por parte de famílias tradicionais no clube para manipular resultados de eleições 05.10.25 8h00