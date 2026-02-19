Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial Estadão Conteúdo 19.02.26 18h34 A Uefa deu sinal verde para a Fifa realizar um Mundial de Clubes com 48 equipes desde que seja disputado de quatro em quatro anos. O acordo entre os Aleksander Ceferin e Gianni Infantino já pode valer para a edição de 2029, segundo informação do The Guardian. A entidade que organiza o futebol europeu aceitou a proposta da Fifa depois de ter a garantia de que a nova competição não será disputada a cada dois anos, o que para a Uefa poderia diminuir o interesse pela Liga dos Campeões, campeonato disputado anualmente com os melhores times da Europa. Um ponto que ajudou a conciliação das entidades foi o fato de o Real Madrid e Uefa encerrarem uma disputa judicial, com a saída do time espanhol da Superliga Europeia, torneio que reuniria apenas os times mais fortes do continente. No ano passado, durante a disputa do Mundial nos Estados Unidos, com 32 times, o Real chegou a propor uma competição mundial a cada dois anos, mas não conseguiu apoio por parte das demais equipes europeias e da Uefa. A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial, evitando que equipes importantes como Barcelona, Liverpool e Manchester United fiquem de fora como ocorreu ano passado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Mundial de Clubes Fifa uefa COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou apenas 2 jogos de titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 Futebol Leão avança, mesmo sem convencer 19.02.26 14h06 FUTEBOL Caio Mello retorna após contusão e reforça Paysandu nas quartas do Parazão diante da Tuna Meio-campista ganhou condições de jogo e é uma das opções do técnico Júnior Rocha, no clássico contra a Tuna 19.02.26 13h57 futebol Castanhal vence o Capitão Poço e avança para a semifinal do Parazão Japiim volta a disputar a semi do Campeonato Paraense após cinco anos 19.02.26 12h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00