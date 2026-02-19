Capa Jornal Amazônia
Uefa aceita proposta da Fifa para ter Mundial de Clubes com 48 times a cada quatro anos

A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial

Estadão Conteúdo

A Uefa deu sinal verde para a Fifa realizar um Mundial de Clubes com 48 equipes desde que seja disputado de quatro em quatro anos. O acordo entre os Aleksander Ceferin e Gianni Infantino já pode valer para a edição de 2029, segundo informação do The Guardian.

A entidade que organiza o futebol europeu aceitou a proposta da Fifa depois de ter a garantia de que a nova competição não será disputada a cada dois anos, o que para a Uefa poderia diminuir o interesse pela Liga dos Campeões, campeonato disputado anualmente com os melhores times da Europa.

Um ponto que ajudou a conciliação das entidades foi o fato de o Real Madrid e Uefa encerrarem uma disputa judicial, com a saída do time espanhol da Superliga Europeia, torneio que reuniria apenas os times mais fortes do continente.

No ano passado, durante a disputa do Mundial nos Estados Unidos, com 32 times, o Real chegou a propor uma competição mundial a cada dois anos, mas não conseguiu apoio por parte das demais equipes europeias e da Uefa.

A intenção da Uefa ao aceitar a proposta da Fifa com um Mundial mais 'inchado' é dar a oportunidade para mais clubes do Velho Continente participarem do Mundial, evitando que equipes importantes como Barcelona, Liverpool e Manchester United fiquem de fora como ocorreu ano passado.

Palavras-chave

futebol

Mundial de Clubes

Fifa

uefa
.
