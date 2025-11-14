TV aberta supera bem o streaming na preferência dos brasileiros fãs de futebol, diz pesquisa Estadão Conteúdo 14.11.25 12h53 Uma pesquisa feita pela empresa Nexus, encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou que sete em cada dez brasileiros possuem o hábito de acompanhar partidas de futebol. E a TV aberta é o principal meio de assistir aos jogos. Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados assistem, pelo menos, a um jogo por semana. Neste contexto, a TV aberta tem a preferência dos brasileiros, sendo que 61% assistem ao menos a um jogo por mês nesse formato. 10% assistem a algumas vezes por ano, enquanto 29% não acompanham os duelos de futebol por esta mídia. Já a TV fechada possui 38% dos espectadores mensais. Ainda no recorte mensal, os serviços de streaming contam com 27% dos brasileiros conectados. Já o rádio detém somente 10% dos indivíduos. Ao serem questionadas se consomem futebol pelas mídias, 77% das pessoas responderam de forma afirmativa. A pesquisa ainda revelou que 78% dos entrevistados torcem para algum clube. Além disso, 41% da população nacional têm o hábito de consumir programas de debate sobre futebol e "mesas redondas", seja pela televisão, pelo rádio ou plataformas de streaming. Com relação à frequência em estádios, 19% dos brasileiros afirmam que comparecem aos locais para verem as partidas. A maioria (59%), porém, nunca sentou nas arquibancadas de um estádio. "De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo, se entreter, vivenciar a experiência social que é uma partida de futebol, que desperta paixões, emoções, une e agrega pessoas", disse o presidente da CBF, Samir Xaud. O dirigente ainda exaltou a modalidade e a paixão dos torcedores do País. "Essa é a essência do esporte, que está na alma do brasileiro", completa o mandatário. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol transmissão de TV streaming TV aberta COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão 16.11.25 9h00 Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 Carlos Ferreira Quem é o goleiro deste século no Pará 16.11.25 7h00 Futebol Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina 15.11.25 15h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima. 16.11.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo 16.11.25 7h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 16.11.25 10h00 RIVALIDADE Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também' Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar 14.11.25 22h28