Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

TV aberta supera bem o streaming na preferência dos brasileiros fãs de futebol, diz pesquisa

Estadão Conteúdo

Uma pesquisa feita pela empresa Nexus, encomendada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), apontou que sete em cada dez brasileiros possuem o hábito de acompanhar partidas de futebol. E a TV aberta é o principal meio de assistir aos jogos.

Segundo o levantamento, 47% dos entrevistados assistem, pelo menos, a um jogo por semana. Neste contexto, a TV aberta tem a preferência dos brasileiros, sendo que 61% assistem ao menos a um jogo por mês nesse formato. 10% assistem a algumas vezes por ano, enquanto 29% não acompanham os duelos de futebol por esta mídia.

Já a TV fechada possui 38% dos espectadores mensais. Ainda no recorte mensal, os serviços de streaming contam com 27% dos brasileiros conectados. Já o rádio detém somente 10% dos indivíduos. Ao serem questionadas se consomem futebol pelas mídias, 77% das pessoas responderam de forma afirmativa.

A pesquisa ainda revelou que 78% dos entrevistados torcem para algum clube. Além disso, 41% da população nacional têm o hábito de consumir programas de debate sobre futebol e "mesas redondas", seja pela televisão, pelo rádio ou plataformas de streaming.

Com relação à frequência em estádios, 19% dos brasileiros afirmam que comparecem aos locais para verem as partidas. A maioria (59%), porém, nunca sentou nas arquibancadas de um estádio.

"De maneira geral, o futebol segue sendo a paixão nacional. O mundo hoje oferece diversas formas, sejam as mais tradicionais ou as modernidades da tecnologia, para se acompanhar, se informar, viver esse esporte. Estamos buscando aperfeiçoar as experiências, conquistar o torcedor para que vá a campo acompanhar o espetáculo, se entreter, vivenciar a experiência social que é uma partida de futebol, que desperta paixões, emoções, une e agrega pessoas", disse o presidente da CBF, Samir Xaud.

O dirigente ainda exaltou a modalidade e a paixão dos torcedores do País. "Essa é a essência do esporte, que está na alma do brasileiro", completa o mandatário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

transmissão de TV

streaming

TV aberta
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Em busca do cinturão, lutador paraense viaja à Bielorrússia para desafio lutar contra russo

Caio Bitencourt Leão se prepara para duelo quem pode o deixar mais próximo de um cinturão

16.11.25 9h00

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

Carlos Ferreira

Quem é o goleiro deste século no Pará

16.11.25 7h00

Futebol

Confusão é registrada na entrada do Estádio da Ressacada para o jogo entre Remo e Avaí-SC

Partida ocorre neste sábado (15), em Florianópolis, Santa Catarina

15.11.25 15h44

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo decide futuro na Série B em casa, mas “vantagem” de jogar em Belém é dúvida

Leão é apenas o 9º mandante da competição, e diferença entre resultados no Mangueirão e Baenão é mínima.

16.11.25 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (16/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Séries A e B do Campeonato Brasileiro, eliminatórias da Copa do Mundo e Série A argentina movimentam o futebol neste domingo

16.11.25 7h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Portugal x Armênia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16) pelas eliminatórias da Copa

Portugal e Armênia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

16.11.25 10h00

RIVALIDADE

Goleiro do Amazonas se revolta com comemoração bicolor após o jogo: 'Foram pro buraco também'

Renan critica jogadores do Paysandu no pós-jogo, afirmando que o time biclor não tem o que comemorar

14.11.25 22h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda