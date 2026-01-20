João Fonseca é derrotado por Spizzirri e se despede do Australian Open na primeira rodada Este foi o primeiro jogo de Fonseca em 2026, que não entrava em quadra de maneira oficial quase três meses Redação O liberal com informações da AE 20.01.26 8h28 João Fonseca foi derrotado por Eliot Spizzirri na madrugada desta terça-feira (20), sendo eliminado do Australian Open 2026 ainda na primeira rodada. O tenista brasileiro, que reclamou de dores na perna esquerda, perdeu por 3 sets a 1 para o americano (85º no ranking mundial), com parciais de 6/4, 2/6, 6/1 e 6/2, em 2h38min de partida disputada em Melbourne. Esta marca a primeira partida de Fonseca em 2026, após quase três meses sem competir oficialmente devido a dores na região lombar, que o fizeram desistir dos ATPs 250 de Adelaide e Brisbane em janeiro. É a primeira vez que o carioca é eliminado em uma rodada de estreia de um Grand Slam. No ano passado, ele havia alcançado, no mínimo, o segundo jogo em todos os torneios. A derrota em Melbourne também estende para 84 dias o período sem uma vitória oficial para João Fonseca. Fonseca completa 84 dias sem vitória oficial A última vitória do brasileiro ocorreu em 28 de outubro, quando superou o canadense Denis Shapovalov por 2 a 1 na primeira rodada dos Masters 1000 de Paris, na França. Atualmente, o tenista ocupa a 32ª posição no ranking da ATP. Detalhes do confronto sets por sets O set inicial do confronto em Melbourne foi bastante equilibrado. Spizzirri abriu o placar, e apesar de Fonseca ter conseguido um 15-15, uma sequência de erros do brasileiro cedeu o primeiro game ao americano. O carioca respondeu rapidamente no game seguinte, confirmando o serviço por 40-0. Após cinco igualdades, o americano fechou a parcial em 6-4. João Fonseca iniciou o segundo set com uma postura mais agressiva. No primeiro game, ele aproveitou uma dupla falta e erros não forçados de Spizzirri para conquistar o breakpoint, confirmando a vantagem no game seguinte. Mesmo com Spizzirri disparando três aces seguidos para vencer o terceiro game por 40-15, Fonseca manteve o ritmo. No quinto game, após um rali de 16 trocas, o brasileiro conquistou um novo breakpoint. Com erros constantes do americano, o carioca ampliou para 5-2 e fechou o set de forma impecável, por 6-2. O cenário da partida mudou drasticamente na terceira parcial. Fonseca teve pouca presença em quadra, conseguindo vencer apenas o segundo game. Spizzirri dominou a parcial, fechando-a rapidamente em 6-0 com sequências de 40-0 nos games finais. No quarto set, João Fonseca começou pontuando, vencendo o primeiro game por 40-15. No entanto, ao iniciar o segundo game, o tenista brasileiro sentiu dores no pé esquerdo. Spizzirri aproveitou a situação e retomou a vantagem, vencendo três games consecutivos por 40-15. No quinto game, Fonseca ainda tentou reagir, mas o americano confirmou a vantagem. O brasileiro solicitou atendimento médico para as dores na perna esquerda e, mesmo esforçando-se para seguir, não conseguiu reverter o placar. A partida foi encerrada com parciais finais de 15-40, 40-15 e 40-A a favor do americano, consolidando a vitória de Spizzirri. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave tênis Australian Open João Fonseca derrotado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. 